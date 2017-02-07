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Детский омбудсмен требует проверить детскую игру «Беги или умри»

Анна Кузнецова направила соответствующий запрос в ГИБДД МВД РФ

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова требует проверить детскую игру «Беги или умри». Соответствующее обращение омбудсмен уже направила к руководству ГИБДД МВД РФ.

Игра заключается в том, чтобы перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом.

«Считаю необходимым провести анализ имеющихся случаев ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов, свидетельствующих о возможном участии ребенка в данной игре, и усилить меры, направленные на профилактику безопасного поведения на дороге среди несовершеннолетних», — заявила Кузнецова, передает ТАСС.

Она также добавила, что необходимо прекратить пропаганду смертельных игр среди детей.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Детский омбудсмен требует проверить детскую игру «Беги или умри»

Анна Кузнецова направила соответствующий запрос в ГИБДД МВД РФ

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