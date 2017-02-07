Детский омбудсмен требует проверить детскую игру «Беги или умри»

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова требует проверить детскую игру «Беги или умри». Соответствующее обращение омбудсмен уже направила к руководству ГИБДД МВД РФ.



Игра заключается в том, чтобы перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом.



«Считаю необходимым провести анализ имеющихся случаев ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов, свидетельствующих о возможном участии ребенка в данной игре, и усилить меры, направленные на профилактику безопасного поведения на дороге среди несовершеннолетних», — заявила Кузнецова, передает ТАСС.



Она также добавила, что необходимо прекратить пропаганду смертельных игр среди детей.

