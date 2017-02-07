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Мощный взрыв раздался около здания Верховного суда в центре Кабула

По предварительным данным, погибло 20 человек, 38 получили ранения

В результате мощного взрыва, произошедшего около здания Верховного суда Афганистана в центре Кабула, погибло, по меньшей мере, 20 человек.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения, 38 человек были госпитализированы.

По предварительным данным, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в конце рабочего дня, когда сотрудники суда покидали здание.

«Когда я услышал взрыв, я кинулся к стоянке Верховного суда, чтобы найти моего брата, который работает там», сказал очевидец, отметив, что он обнаружил своего родственника живым

«К сожалению, несколько человек были убиты и ранены», — добавил он.

10 январе в Кабуле также произошел теракт. Тогда в результате двух взрывов погибли более 27 человек.

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Мощный взрыв раздался около здания Верховного суда в центре Кабула

По предварительным данным, погибло 20 человек, 38 получили ранения

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