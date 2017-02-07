Мощный взрыв раздался около здания Верховного суда в центре Кабула

В результате мощного взрыва, произошедшего около здания Верховного суда Афганистана в центре Кабула, погибло, по меньшей мере, 20 человек.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения, 38 человек были госпитализированы.

По предварительным данным, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в конце рабочего дня, когда сотрудники суда покидали здание.



«Когда я услышал взрыв, я кинулся к стоянке Верховного суда, чтобы найти моего брата, который работает там», сказал очевидец, отметив, что он обнаружил своего родственника живым



«К сожалению, несколько человек были убиты и ранены», — добавил он.



10 январе в Кабуле также произошел теракт. Тогда в результате двух взрывов погибли более 27 человек.

