Посол ФРГ вызван в МИД Украины из-за высказываний о выборах в Донбассе

Немецкий дипломат вызван в министерство иностранных дел Украины Эрнста Райхеля в связи с его высказываниями об урегулировании конфликта в Донбассе.



Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу украинского внешнеполитического ведомства, поводом для вызова посла стали его заявления в интервью изданию «РБК-Украина».



Какое именно из высказываний посла станет предметом его общения с руководством МИДа, пресс-служба не уточнила.



Ранее 7 февраля Райхель поставил под сомнение правомерность заявлений Киева о невозможности проведения выборов в Донбассе в нынешних условиях.



«Необязательно, что выборы в Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг», — сказал он.



Это высказывание немецкого дипломата возмутило украинских политиков. Те заявили, что оно противоречит Минским соглашениям.



Также парламентарии намерены бойкотировать прием, который проводит посольство Германии на Украине в честь 25-летия дипломатических отношений между странами.

