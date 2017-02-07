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Посол ФРГ вызван в МИД Украины из-за высказываний о выборах в Донбассе

Дипломат поставил под сомнение правомерность заявлений Киева о невозможности проведения выборов в нынешних условиях

Немецкий дипломат вызван в министерство иностранных дел Украины Эрнста Райхеля в связи с его высказываниями об урегулировании конфликта в Донбассе.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу украинского внешнеполитического ведомства, поводом для вызова посла стали его заявления в интервью изданию «РБК-Украина».

Какое именно из высказываний посла станет предметом его общения с руководством МИДа, пресс-служба не уточнила.

Ранее 7 февраля Райхель поставил под сомнение правомерность заявлений Киева о невозможности проведения выборов в Донбассе в нынешних условиях. 

«Необязательно, что выборы в Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг», — сказал он.

Это высказывание немецкого дипломата возмутило украинских политиков. Те заявили, что оно противоречит Минским соглашениям.

Также парламентарии намерены бойкотировать прием, который проводит посольство Германии на Украине в честь 25-летия дипломатических отношений между странами.

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Посол ФРГ вызван в МИД Украины из-за высказываний о выборах в Донбассе

Дипломат поставил под сомнение правомерность заявлений Киева о невозможности проведения выборов в нынешних условиях

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