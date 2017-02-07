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PwC: к 2050 году Россия станет крупнейшей экономикой Европы

По мнению аналитиков, рост мировой экономики будет происходить в основном за счет рынков развивающихся стран

В 2050 году развивающиеся экономики, в числе которых и российская, будут доминировать в мире.

Об этом говорится в докладе под названием «Мир в 2050 году», составленном аналитиками консалтингового агентства​​​​​​​ PricewaterhouseCoopers (PwC).

По прогнозам специалистов, экономическое доминирование перейдет от стран «большой семерки» (G7) к «семерке развивающихся стран» (E7).

Так, Индия обгонит США по размеру ВВП к 2040 году, в 2050-м США будут на третьем месте, Китай останется крупнейшей экономикой мира. Япония опустится с 4-го на 8-е место, Германия — с 5-го на 9-е. Их места займут Бразилия и Индонезия.

Россия будет занимать шестую позицию, однако будет первой в Европе благодаря потерянным ФРГ позициям.

ВВП России по паритету покупательской способности вырастет до $4,74 трлн к 2030 году и до $7,13 трлн к 2050 году с нынешних $3,74 трлн.

PwC отмечает, что наиболее резких скачков ВВП к 2050 году стоит ожидать от Вьетнама (поднимется с 32-го места на 20-е), Филиппин (с 28-го на 19-е) и Нигерии (с 22-го на 14-е).

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

PwC: к 2050 году Россия станет крупнейшей экономикой Европы

По мнению аналитиков, рост мировой экономики будет происходить в основном за счет рынков развивающихся стран

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