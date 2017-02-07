Один из авторов меморандума о лженаучности гомеопатии уволен

Ведущий научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Денис Рощин, который участвовал в подготовке меморандума о лженаучности гомеопатии, лишился должности.



Об увольнении Рощину сообщили 7 февраля, то есть на следующий день после того, как был опубликован меморандум. Рощин отметил, что ему сказали — причина увольнения именно в его участии в подготовке вышеназванного документа.



Копия приказа о расторжении трудового договора находится в распоряжении издания «Здоровье Mail.Ru». В документе сказано, что договор был расторгнут 31 января 2017 года по личной просьбе сотрудника. Тем не менее сам Рощин утверждает, что заявления об увольнении по собственному желанию не писал. Он также добавил, что не собирается обращаться в суд и рад, что «всё закончилось».



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