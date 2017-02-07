Сенат утвердил Бетси Девос министром образования США

Сенат конгресса США на заседании после продолжительных дебатов всё же утвердил Бетси Девос новым министром образования.



Как сообщает газета The Washington Post, голосование получилось историческим: впервые его судьбу пришлось решать вице-президенту США, который одновременно является президентом сената.

Против кандидатуры Девос выступили не только демократы, но и двое сенаторов от Республиканской партии — Сьюзан Коллинз из штата Мэн и Лиза Мурковски из штата Аляска. Это первый случай расхождения во мнениях в рядах республиканцев по поводу номинированных президентом кандидатов.



Таким образом, число голосов разделилось поровну — 50 на 50. В итоге своим правом голоса вынужден был воспользоваться вице-президент Майкл Пенс, что является беспрецедентным событием в истории утверждения верхней палатой конгресса номинированных президентом кандидатур.

Бетси Девос — жена мультимиллиардера Дика Девоса, сына и наследника создателя компании Amway. Семья Девос считается одной из богатейших в Мичигане.



Девос известна своими выступлениями против действующей системы бесплатных государственных школ и за реформу, предполагающую привлечение в этот сектор частных предпринимателей и инвесторов.



В начале кампании Трампа Девос выступала с критикой будущего президента, однако когда Трамп предложил ей занять пост министра образования, приняла предложение.

