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Сенат утвердил Бетси Девос министром образования США

Голосование получилось историческим — своим правом голоса воспользовался вице-президент Майкл Пенс

Сенат конгресса США на заседании после продолжительных дебатов всё же утвердил Бетси Девос новым министром образования.

Как сообщает газета The Washington Post, голосование получилось историческим: впервые его судьбу пришлось решать вице-президенту США, который одновременно является президентом сената.

Против кандидатуры Девос выступили не только демократы, но и двое сенаторов от Республиканской партии — Сьюзан Коллинз из штата Мэн и Лиза Мурковски из штата Аляска. Это первый случай расхождения во мнениях в рядах республиканцев по поводу номинированных президентом кандидатов.

Таким образом, число голосов разделилось поровну — 50 на 50. В итоге своим правом голоса вынужден был воспользоваться вице-президент Майкл Пенс, что является беспрецедентным событием в истории утверждения верхней палатой конгресса номинированных президентом кандидатур.

Бетси Девос — жена мультимиллиардера Дика Девоса, сына и наследника создателя компании Amway. Семья Девос считается одной из богатейших в Мичигане.

Девос известна своими выступлениями против действующей системы бесплатных государственных школ и за реформу, предполагающую привлечение в этот сектор частных предпринимателей и инвесторов.

В начале кампании Трампа Девос выступала с критикой будущего президента, однако когда Трамп предложил ей занять пост министра образования, приняла предложение.

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Сенат утвердил Бетси Девос министром образования США

Голосование получилось историческим — своим правом голоса воспользовался вице-президент Майкл Пенс

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