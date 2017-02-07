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Чуркин: Совбез ООН не поддержал Украину на заседании по Донбассу

По его мнению, обострение ситуации в Авдеевке может быть провокацией

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин заявил, что Украина не получила поддержки стран — членов Совета Безопасности ООН на заседании, которое было посвящено ситуации в районе Авдеевки в Донбассе.

По его словам, Киев поддержали только США и Великобритания.

«Остальные заявили, что Минские договоренности должны быть выполнены», — сказал постпред.

Чуркин отметил, что новый постоянный представитель США при ООН Никки Хейли представила в Совбезе стандартную позицию Вашингтона, но тон ее заявлений сильно отличался.

Он назвал хорошим сигналом слова Хейли о том, что она не хочет испортить отношения с Россией.

Чуркин также выразил мнение, что обострение ситуации в Авдеевке может быть провокацией, которая призвана помешать развитию отношений США и РФ.

«Это может быть одной из целью — помешать улучшению отношений России и США», — заявил Чуркин в интервью телеканалу RT.

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Чуркин: Совбез ООН не поддержал Украину на заседании по Донбассу

По его мнению, обострение ситуации в Авдеевке может быть провокацией

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