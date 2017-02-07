Савченко обвинили в шпионаже в пользу РФ и не пустили на военный завод

Депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко не хотели пускать на военный завод «Форт» в Виннице, обвинив в шпионаже в пользу России.



Видеозапись инцидента опубликовал на своей странице в Facebook блогер Мирослав Олешко.



«Коллаборациониста Надежду Савченко и ее помощницу встретили в Виннице бойцы АТО так, как подобает предателю», — написал блогер, отметив, что она якобы пыталась перелезть через забор, чтобы попасть на оружейный завод.



Он отметил, что один из участников пикета против Савченко потребовал у нее объяснить, с какой целью она приехала на военный завод, и обвинил ее в попытке «разузнать государственные тайны».



Савченко не стала вступать в разговор, она предложила обратиться к ней в письменной форме как к депутату.



В свою очередь, пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко заявила, что пикет возле проходной был организован уже после того, как Савченко вышла из здания.



«Мы были на том заводе! А акцию эти мальчики устроили уже тогда, когда мы приехали в суд. Через два часа после того, как мы пошли с завода», — приводит слова Проторченко издание Inforesist.



Ранее Савченко назвала глупостью утверждения, что она завербована ФСБ РФ во время пребывания в российской тюрьме. Кроме того, она отвергла обвинения в том, что является человеком лидера общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука.