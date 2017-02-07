Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
7 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Савченко обвинили в шпионаже в пользу РФ и не пустили на военный завод

Утверждается, что нардеп пыталась перелезть через забор, чтобы попасть на оружейное предприятие

Депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко не хотели пускать на военный завод «Форт» в Виннице, обвинив в шпионаже в пользу России.

Видеозапись инцидента опубликовал на своей странице в Facebook блогер Мирослав Олешко.

«Коллаборациониста Надежду Савченко и ее помощницу встретили в Виннице бойцы АТО так, как подобает предателю», — написал блогер, отметив, что она якобы пыталась перелезть через забор, чтобы попасть на оружейный завод.

Он отметил, что один из участников пикета против Савченко потребовал у нее объяснить, с какой целью она приехала на военный завод, и обвинил ее в попытке «разузнать государственные тайны».

Савченко не стала вступать в разговор, она предложила обратиться к ней в письменной форме как к депутату.

В свою очередь, пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко заявила, что пикет возле проходной был организован уже после того, как Савченко вышла из здания. 

«Мы были на том заводе! А акцию эти мальчики устроили уже тогда, когда мы приехали в суд. Через два часа после того, как мы пошли с завода», — приводит слова Проторченко издание Inforesist.

Ранее Савченко назвала глупостью утверждения, что она завербована ФСБ РФ во время пребывания в российской тюрьме. Кроме того, она отвергла обвинения в том, что является человеком лидера общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука.

Читайте также:

Савченко: могу стать президентом Украины, если будет нужно

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Савченко обвинили в шпионаже в пользу РФ и не пустили на военный завод

Утверждается, что нардеп пыталась перелезть через забор, чтобы попасть на оружейное предприятие

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Инфографика

Корона Британской империи: наследники престола

Корона Британской империи: наследники престола

Чем уникален английский монарх и в каком порядке потомки 90-летней королевы Елизаветы II имеют право претендовать на трон — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке