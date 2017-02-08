Минобороны привело системы ПВО в высшую боеготовность

Российское Министерство обороны сообщило о приведении подразделений воинских частей и подразделений соединений противовоздушной обороны (ПВО) в высшую степень боевой готовности в связи с проведением внезапной проверки, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.

Речь идет о подразделениях, которые несут боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района. Проверка проводится на предмет их готовности к выполнению задач по противовоздушной обороне, к несению боевого дежурства приступили полные боевые расчеты, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Для выполнения задач по противовоздушной обороне к несению боевого дежурства приступили полные боевые расчеты», — говорится в сообщении ведомства.