Кремль прокомментировал убийство Гиви в Донбассе

В Кремле прокомментировали убийство одного из ополченцев в Донбассе Михаила Толстых, также известного как Гиви. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это попыткой дестабилизировать ситуацию в регионе.

«Безусловно, мы надеемся, что имеется определенный запас прочности, и тем, кто стоит за таким убийствами, не удастся все-таки привести к дальнейшей эскалации, потому что ситуация и без того остается, к сожалению, очень напряженной в связи с теми агрессивными действиями, которые предпринимаются украинской стороной», — подчеркнул представитель Кремля.

Также Песков отверг любую причастность России к таким преступлениям.

«Мы абсолютно и однозначно отрицаем обвинения в адрес российской стороны в возможной причастности к этому; об этом не может быть и речи», — заявил пресс-секретарь главы государства.

«Что касается того, кто стоит за попытками дестабилизировать ситуацию, они должны быть определены в ходе следственных действий, которые проводятся на месте», — добавил он.

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Источник: Бойцы на месте убийства Гиви стреляют на поражение

