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В Кремле назвали недопустимыми угрозы в адрес Алексея Учителя

Пресс-секретарь президента России заявил, что речь идет о нападках со стороны анонимных экстремистов

Режиссеру Алексею Учителю из-за фильма «Матильда» угрожают анонимные экстремисты, это недопустимо, и государство будет жестко реагировать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Хочу напомнить слова президента из его послания Федеральному Собранию в 2016 году, где президент однозначно сказал, что считает неприемлемым агрессивную реакцию, реакцию, которая выливается в вандализм и нарушение закона. И президент сказал, что на такие проявления государство будет реагировать жестко», — сообщил представитель Кремля.

По словам Пескова, организация «Христианское государство Святая Русь», нападкам со стороны которой подвергается режиссер, не зарегистрирована в Минюсте России. 

«То есть по сути речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов, про действия которых и говорил в своем послании президент», — отметил он.

Песков добавил, что «должна быть взаимная ответственность — одна сторона должна четко разъяснять отсутствие своих намерений оскорбить чьи-то чувства, но и другая сторона должна избегать каких-либо попыток оказывать давление на культуру, на средства массовой информации».

Ранее стало известно, что режиссер Алексей Учитель написал заявление в генпрокуратуру РФ с просьбой оградить коллектив фильма «Матильда» от «угроз и противоправных действий лиц экстремистской направленности», а также от клеветы со стороны депутата Госдумы Натальи Поклонской.

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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

В Кремле назвали недопустимыми угрозы в адрес Алексея Учителя

Пресс-секретарь президента России заявил, что речь идет о нападках со стороны анонимных экстремистов

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