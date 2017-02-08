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Госслужащих защитят от увольнения за сообщение о взятках

Минтруда подготовило законопроект, гарантирующий конфиденциальность и сохранение рабочего места заявителю о коррупции в ведомстве

Фото: РИА НОВОСТИ/Владимир Федоренко

Министерство труда и социальной зашиты подготовило поправки в закон «О противодействии коррупции», направленные на защиту лиц, сообщивших о коррупционном правонарушении. Согласно предложениям Минтруда, в случае если госслужащий сообщает о коррупции в своем ведомстве, заявителю будет предоставлена бесплатная юридическая помощь и гарантия о неразглашении сведений о нем и его родственниках со стороны работодателя и органов прокуратуры. Ранее министерство предлагало поощрять заявителей выплатой денежной премии в размере до 3 млн рублей.

— Вопрос защиты лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях, будет прописан не отдельным законом, а через внесение дополнений в федеральный закон «О противодействии коррупции», — пояснили «Известиям» в пресс-службе Минтруда.

Поправки предполагают также защиту заявителя от неправомерного увольнения в течение трех лет после сообщения о коррупционном нарушении. Таким образом, если сотрудника попытаются уволить или перевести на другое место работы, сделать это можно будет только после заседания аттестационной комиссии. В ее работе в обязательном порядке должен принимать участие прокурор. Надзор за соблюдением прав и законных интересов лиц, заявивших о коррупционных правонарушениях, будет осуществляться Генеральной прокуратурой.

Напомним, это уже второй вариант законопроекта, подготовленный ведомством. Ранее Минтруд представил свои предложения в рамках Национального плана противодействия коррупции на 2014–2015 годы, однако документ не прошел согласование в профильных ведомствах.

В первой редакции законопроекта, помимо сохранения рабочего места, для заявителя был предусмотрен финансовый бонус. Документом предполагалась возможность выплаты материального вознаграждения, в случае если передача сообщения о коррупционном правонарушении позволила предотвратить причинение ущерба государственной или муниципальной казне, государственному или муниципальному имуществу.

— Представленная ранее идея материального стимулирования требует дополнительного обсуждения, после которого будет принято решение о внесении соответствующих положений в законодательство, — пояснили в пресс-службе Минтруда.

Так, если сообщение о коррупции в итоге подтверждалось, заявителю предлагалось выплачивать вознаграждение в размере 5–15% от суммы предотвращенного ущерба. Сумму устанавливал суд или Счетная палата, при этом размер вознаграждения не мог превышать 3 млн рублей. Помимо денег, заявитель мог получить благодарственное письмо от работодателя.

Нынешний законопроект подготовлен в рамках плана работы по взаимодействию России с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на 2017–2018 годы. Разработать соответствующий документ правительство поручило Минтруду и МВД 18 января этого года. 


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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Госслужащих защитят от увольнения за сообщение о взятках

Госслужащих защитят от увольнения за сообщение о взяткахМинтруда подготовило законопроект, гарантирующий конфиденциальность и сохранение рабочего места заявителю о коррупции в ведомстве

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