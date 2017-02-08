Студенческая сборная РФ по хоккею выиграла золото Универсиады-2017

Студенческая сборная России стала чемпионом зимней Универсиады, проходящей в казахстанской Алма-Ате.



В финальном матче россияне с минимальным счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) обыграли хозяев турнира, сборную Казахстана. Победную шайбу на 42-й минуте забросил Даниил Ильин.



Бронзовыми призерами Универсиады стали представители Канады, которые в матче за третье место обыграли чехов 4:3.



Финал хоккейного турнира закрыл соревновательную программу Универсиады. Золото хоккеистов стало для России 29-м.



Всего в копилке отечественных спортсменов 71 награда (29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград), что позволило россиянам одержать победу в неофициальном медальном зачете и обновить собственный мировой рекорд турнира по числу медалей.



Второе место занимает Казахстан (11–8–17), третье — Южная Корея (11–5–5), четвертое — Япония (6–12–10), пятое — Польша (5–2–5).



В десятке также: КНР (4–4–2), Франция (4–2–2), Италия (4–0–0), Белоруссия (3–2–1) и Украина (2–3–4).



Церемония закрытия Универсиады-2017 состоится позднее в среду, 8 февраля.



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