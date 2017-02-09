Депутаты получат новую антикоррупционную повестку

Сотрудники управления по противодействию коррупции (УПК) администрации президента могут войти в экспертный совет при профильном комитете Госдумы. Об этом «Известиям» сообщил собеседник в комитете. Информацию подтвердили и в УПК. Таким образом, у управления появится больше инструментов влияния на антикоррупционную повестку, полагают эксперты. Однако они указывают и на то, что пока в совете не нашлось места правительственным экспертам, с которыми Госдума в последние полгода «сотрудничает фрагментарно».



По информации «Известий», в состав нового экспертного совета (он будет сформирован до конца весенней сессии Госдумы) могут войти член СПЧ и глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, референт главы управления президента по противодействию коррупции Виталий Белинский и научные сотрудники Российской правовой академии при Минюсте РФ и МГЮА имени Кутафина. В составе совета также ожидаются представители МВД и Генпрокуратуры. В надзорном ведомстве «Известиям» подтвердили свое участие.



Как сообщил «Известиям» собеседник в руководстве комитета, новый совет должен выработать единый подход к антикоррупционной деятельности и конкретизировать нормы законодательства, которые будут работать на предупреждение коррупционных преступлений.



Информацию о том, что в состав нового комитета войдут представители УПК, «Известиям» подтвердил заместитель председателя комитета ГД по противодействию коррупции и безопасности Анатолий Выборный («Единая Россия»). Однако он заметил, что в вопросе борьбы с коррупцией депутаты прежде всего ориентируются на позицию президента.



— Когда мы говорим, что позиция Госдумы будет совпадать с позицией Кремля в лице управления по противодействию коррупции, то мы должны понимать, что депутаты в борьбе со взяточничеством ориентируются в первую очередь на позицию главы государства и на положения национального антикоррупционного плана на 2016–2017 годы, — пояснил Анатолий Выборный. — Исходя из этого, важно вспомнить, что главный антикоррупционный документ страны разрабатывается при участии УПК и ориентирован на мнение президента по этому вопросу.



Эксперты напоминают, что действующий Национальный план по противодействию коррупции мог быть дополнен предложениями и других общественных и экспертных структур. А в новый экспертный совет пока не вошли представители правительства.



— Депутатам следовало бы усилить свою работу по реализации конкретных предложений. Мне кажется, эффективность антикоррупционного законотворчества усилится в том случае, если парламентарии войдут в экспертный совет при УПК, а не наоборот, — отметил член экспертного совета при правительстве РФ Сергей Стрельников.



По его словам, создание дополнительных площадок не будет способствовать эффективной борьбе с коррупцией.



— Пока Госдума демонстрирует фрагментарный подход в сотрудничестве с экспертами правительства, за последние полгода не было ни единой попытки установить контакт по этой линии, — рассказал Сергей Стрельников.



Доцент кафедры государственного управления РАНХиГС Екатерина Шульман полагает, что представительство сотрудников администрации президента в экспертном совете при комитете ГД, который по определению является публичным органом, — вполне позитивное явление.



— Думские экспертные советы не обладают какими-либо сущностными полномочиями, они выполняют консультативную функцию. Однако сам факт того, что представители антикоррупционного управления администрации стремятся войти в состав экспертного совета, повышает его значимость и престиж, сделает его рекомендации более весомыми, — считает Екатерина Шульман.

По мнению политолога, открытая публичная процедура обсуждения любого законопроекта, а особенно в такой высокорискованной сфере, как уголовное право и уголовный процесс, несомненно, лучше внеочередных инициатив, которые часто принимаются без внятного обсуждения и доступа к независимой экспертизе.