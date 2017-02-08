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Фотографии активного отдыха Обамы возмутили американцев

Пользователи в основном делают язвительные комментарии к снимкам экс-президента США

Фото: Getty Images/Jack Brockway

Фотографии экс-президента США Барака Обамы, который в гостях у миллиардера Ричарда Брэнсона на Виргинских островах осваивает кайтсерфинг, возмутили многих интернет-пользователей.

Как пишет издание Cnet, Барак Обама заслужил возможность на время отойти от дел после восьмилетнего президентского срока, который закончился историческим поражением его партии.

Одни пользователи сети обвинили бывшего главу государства в равнодушном отношении к своей стране. Другие высмеяли лучезарную улыбку Обамы. «Твое лицо, когда ты заблокировал телефонный номер Америки», «Это фото — эквивалент SMS «У меня новый номер. Кто это?» — приводят «Дни.Ру» некоторые комментарии к фотографиям политика. 

«Обама берет от жизни всё, пока мир распадается на части», — пишет еще один пользователь.

Некоторым бывший лидер США напомнил человека, расставшегося с любимой и изо всех сил демонстрирующего, что у него всё хорошо: «Позирует для фото в духе «У меня всё отлично!», «Обама наслаждается жизнью, а я чувствую себя как ревнивая бывшая!». 

Следует отметить, что попадаются и доброжелательные комментарии: «Снимки Обамы с отдыха — лучшие. Он послал всё к черту и прав», «Твое лицо, когда ты ушел с нервной работы и все говорят, что ты сияешь». 

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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Фотографии активного отдыха Обамы возмутили американцев

Фотографии активного отдыха Обамы возмутили американцевПользователи в основном делают язвительные комментарии к снимкам экс-президента США

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