Фотографии активного отдыха Обамы возмутили американцев

Фотографии экс-президента США Барака Обамы, который в гостях у миллиардера Ричарда Брэнсона на Виргинских островах осваивает кайтсерфинг, возмутили многих интернет-пользователей.

Как пишет издание Cnet, Барак Обама заслужил возможность на время отойти от дел после восьмилетнего президентского срока, который закончился историческим поражением его партии.



Одни пользователи сети обвинили бывшего главу государства в равнодушном отношении к своей стране. Другие высмеяли лучезарную улыбку Обамы. «Твое лицо, когда ты заблокировал телефонный номер Америки», «Это фото — эквивалент SMS «У меня новый номер. Кто это?» — приводят «Дни.Ру» некоторые комментарии к фотографиям политика.



When you finally block America's number. pic.twitter.com/SVSNo93jol — top gang thug (@tamakloeee) 7 февраля 2017 г.

«Обама берет от жизни всё, пока мир распадается на части», — пишет еще один пользователь.



Obama is out here living his best life while the world crumbles. pic.twitter.com/EtsbsC9v5y — Bitch Problems (@ItsThingsInLife) 8 февраля 2017 г.

Некоторым бывший лидер США напомнил человека, расставшегося с любимой и изо всех сил демонстрирующего, что у него всё хорошо: «Позирует для фото в духе «У меня всё отлично!», «Обама наслаждается жизнью, а я чувствую себя как ревнивая бывшая!».

Следует отметить, что попадаются и доброжелательные комментарии: «Снимки Обамы с отдыха — лучшие. Он послал всё к черту и прав», «Твое лицо, когда ты ушел с нервной работы и все говорят, что ты сияешь».