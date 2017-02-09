Экология в промышленном масштабе

Наступивший год, объявленный президентом Годом экологии, напрямую касается промышленности. Это дополнительный толчок для экологической модернизации российской индустрии — в ближайшие несколько лет предприятия сделают конкретные шаги, нацеленные на снижение вредного воздействия на окружающую среду. Но мы прекрасно понимаем, что и государство также должно идти навстречу бизнесу, чтобы новые экологические требования не «закошмарили» индустрию и не привели к закрытию предприятий.

Первые шаги уже сделаны. В начале года открыт Центр экологической промышленной политики (ЦЭПП), который будет выполнять функции бюро наилучших доступных технологий.

Уверен, что именно этот центр свяжет интересы промышленников и экологов. Раньше их коммуникация проходила только на площадке Минприроды, но с момента принятия федерального закона о технологическом нормировании окружающей среды нам удалось существенно усилить позиции Минпромторга в этом диалоге. Создание ЦЭПП позволит активизировать работу в том числе в развитии международного сотрудничества в сфере обращения химических веществ и продукции.

Еще одна важная задача центра — подготовка и публикация справочников по доступным технологиям в промышленности (НДТ). В этом направлении уже проделана колоссальная работа — половина справочников готова, а именно 23, и эта работа будет продолжена.

Процесс перехода на НДТ предусматривает два этапа: в период с 2015 по 2025 год и с горизонтом планирования по 2035 год. Для начала Минприроды выделит 300 предприятий наивысшей первой категории опасности, которые оказывают до 60% негативного воздействия на окружающую среду.

С 2019 года они будут обязаны получить комплексные экологические разрешения в трехлетний срок, остальные объекты первой категории перейдут на новую систему к 2025 году.

При этом уже к 2018 году предприятия первой категории должны быть оснащены системами автоматического контроля. Нам известно, что ряд предприятий выказывают недовольство, связанное со столь сжатыми сроками установки датчиков контроля. Мы понимаем их переживания, поэтому уже сегодня рассматриваем возможность переноса срока с 2018 года. При этом хочу подчеркнуть, что сам процесс перехода на НДТ должен произойти вовремя, прошу промышленников не надеяться на поблажки и уже сейчас начать подготовку, а не откладывать всё в долгий ящик.

Вместе с тем мы понимаем, что для реализации этой масштабной задачи предприятиям потребуются значительные инвестиции. Для многих предприятий такие суммы могут оказаться неподъемными, поэтому мы предусмотрели различные льготы и меры экономического стимулирования. К этой работе уже активно подключился Фонд развития промышленности, осуществляя поддержку проектов в рамках двух блоков: импортозамещение и НДТ.

Сегодня, я считаю, нам удалось главное — убедить компании в том, что реформирование необходимо, ведь оно приведет к балансу интересов как промышленников, так и экологов, а не просто к ужесточению экологического регулирования. Комплексное экологическое заключение, вводимое в рамках реформирования, должно стать единым документом, который не станет двадцать первой папкой к имеющимся двадцати, а заменит их. Министерство в этом году продолжит активно участвовать в создании нормативно-правовой среды, так как много регулирующих документов еще предстоит принять.

В заключение хочется подчеркнуть, что наша задача — не заставлять и принуждать, а стимулировать предприятия переходить на новые технологии. Ведь, таким образом, мы будем развивать спрос на технологические решения, которые могут удовлетворять отечественные производители. Уже сейчас очевидно, что новые нормы приведут к росту в машиностроительной отрасли, поэтому при грамотном подходе экологическое перевооружение будет в итоге выгодно всем.

Автор — глава Министерства промышленности и торговли России