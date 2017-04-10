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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Экономика 10 апреля 2017, 00:15 Инна Григорьева, Мария Тодорова

Тарифы ЖКХ могут обогнать инфляцию

Минэкономразвития закладывает в прогноз более высокий темп роста цен на коммунальные услуги

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Тарифы на жилищно-коммунальное обслуживание с 1 июля этого года могут вырасти больше чем на 3,8% — прогнозируемый Минэкономразвития уровень инфляции 2017 года. Это следует из предварительной таблицы ведомства Максима Орешкина, с которой ознакомились «Известия». Так, цены на газ могут вырасти на 3,9%, тарифы на теплоснабжение — на 4%. Ответственная за формирование тарифов ФАС подчеркивает, что прогноз МЭР является лишь ориентиром.

В последние годы МЭР при планировании тарифов закладывало в прогноз их повышение по принципу «инфляция минус» — то есть меньше, чем прогнозируемая инфляция. Это нужно для сдерживания роста цен, отмечали в ЦБ РФ, и диверсификации экономики. Однако в этом году тарифное регулирование может быть осуществлено исходя из другого принципа.

Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги может увеличиться на 4% с 1 июля, говорится в документе МЭР, с которым ознакомились «Известия». Рост тарифов на газ для населения и на транспортировку голубого топлива Минэкономразвития прогнозирует с 1 июля на 3,9%. Тарифы на теплоснабжение и водоснабжение для всех категорий потребителей и на железнодорожные перевозки как для населения, так и для грузов, по оценке ведомства, вырастут на 4%.

Минэкономразвития продолжает придерживаться в своем прогнозе принципа «инфляция минус», но допускает некоторые отклонения, передал «Известиям» через пресс-службу замминистра экономического развития Николай Подгузов.

— Мы ориентируемся на целевой долгосрочный уровень инфляции в 4%. Принцип «инфляция минус» сохраняется. Но даже если мы придерживаемся такого принципа, то могут быть отклонения, — уточнил он.

Раньше тарифы устанавливала Федеральная служба по тарифам (ФСТ), но в июле 2015 года она была упразднена и ее полномочия были переданы Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, направляют в ФАС данные о затратах для установления тарифов. В соответствии с методикой ФАС изучает экономическую обоснованность тарифов и устанавливает их.

— В рамках действующего законодательства мы смотрим на экономическую обоснованность тарифов на основании представленных данных. Прогноз Минэкономразвития может быть только ориентиром, но не является обязательным для тарифного регулирования и для принятия решения правлением ФАС, — заявил «Известиям» начальник управления топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин.

В пресс-службе ФАС также отметили, что в службе в среднесрочной перспективе планируют использовать принцип роста тарифов ниже инфляции («инфляция минус»), что «создаст благоприятные условия для потребителей, развития малого и среднего бизнеса».

Принцип «инфляция минус», сформулированный министерством, когда им руководил Алексей Улюкаев, не более чем красивые слова, он не зафиксирован законом, напомнил эксперт-аналитик «Финама» Алексей Калачев.

— Прогноз — не догма, всегда можно пересмотреть. Не исключено, что тарифы еще повысят, — заявил Алексей Калачев.

Эксперт напомнил, что «Газпром» недавно предложил Минэнерго уравнять тарифы на газ для всех потребителей — и для предприятий, и для населения.

— В последнее время инфляция снизилась, и по факту индексировать на меньший процент, чем она есть сейчас, было бы неверно, так как средний показатель инфляции с момента последней индексации всё равно выше, — считает замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева.

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