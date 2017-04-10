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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Мир 10 апреля 2017, 11:13 Светлана Храмова

Бибилов победил на выборах в Южной Осетии с почти 58% голосов

Выборы в республике признаны состоявшимися

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Кандидат в президенты Южной Осетии Анатолий Бибилов набрал порядка 58% голосов избирателей, сообщила председатель ЦИК республики Белла Плиева.

«Голоса распределились следующим образом: спикер парламента Анатолий Бибилов набрал 57,98%», — цитирует ее слова «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что выборы в республике признаны состоявшимися, явка избирателей превысила 50%. Граждане Южной Осетии голосовали за одного из трех кандидатов на пост президента Южной Осетии — действующего главы государства Леонида Тибилова, спикера парламента и лидера партии «Единая Осетия» Анатолия Бибилова и сотрудника КГБ Алана Гаглоева.

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