Общество Надежда Конобеевская Автошколы попросили о праве принимать водительские экзамены Авторы инициативы не исключают присутствия сотрудника ГАИ на первом экзамене, но уже в качестве «тайного покупателя»

Некоммерческое партнёрство «Гильдия автошкол» направило в комитет Госдумы по транспорту обращение, в котором призывает парламентариев передать полномочия ГИБДД по приёму водительских экзаменов автошколам, подтвердил «Известиям» председатель правления партнерства Сергей Лобарев.



Он пояснил, что председателю комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгению Москвичеву направлено письмо, которое содержит ряд предложений, в том числе и о передаче функций первого, второго экзаменов по правилам движения и сдаче экзамена на площадке в ведение автошкол.

По словам Лобарева, всего 15% площадей ГАИ позволяет принять экзамены — как первый, так и второй, — представителям ГИБДД. Это создает большие очереди, особенно осенью и весной.

«Учитывая зарубежный опыт, а в настоящее время на 20% снижено участие начинающих водителей в авариях, всего 8–10% [участников аварий] — новички, я думаю, что мы доросли до того, чтобы эту функцию передать в автошколы, к которым нет претензий у контролирующих органов, которые имеют свою учебную базу», — отметил Лобарев.

Инициатива также предполагает появление «аварийного комиссара», который будет контролировать и оказывать помощь в этой работе. Кроме того, предложение допускает присутствие работника ГАИ на первом экзамене, но уже в качестве «тайного покупателя», уточнил Лобарев, отметив, что в «Гильдии автошкол» надеются на поддержку инициативы.