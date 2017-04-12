Спорт Алексей Фомин Ильсур Метшин: «Если «Рубин» выйдет в еврокубки — постригусь налысо» Мэр Казани и президент местного футбольного клуба — о проблемах команды, карт-бланше для Хави Грасии и готовности города принять Кубок конфедераций-2017 Фото: ТАСС/Егор Алеев

На прошлой неделе казанский «Рубин» вылетел из Кубка России, проиграв в полуфинале «Уралу» (1:2). А затем потерял очки в Томске в 22-м туре чемпионата России, где местная «Томь», из-за проблем с финансированием вынужденная играть наполовину молодежным составом, добилась ничейного результата (2:2). За восемь туров до конца национального первенства команда из столицы Татарстана находится на 10-м месте, отставая от зоны Лиги Европы на 7 очков. Однако мэр Казани и президент «Рубина» Ильсур Метшин уверяет, что менеджмент клуба не впадает в панику и доверяет главному тренеру Хави Грасии.



В эксклюзивном интервью «Известиям» Метшин опроверг информацию о баснословных трансферных тратах «Рубина», рассказал о причинах зимних перестановок в руководстве клуба и пообещал постричься наголо в случае попадания команды в еврокубки по итогам нынешнего сезона.



— «Рубин» увяз в середине турнирной таблицы чемпионата России и вылетел из Кубка страны. Насколько крепки позиции Хави Грасии в команде?



— У него по-прежнему полный карт-бланш. Разумеется, есть недовольство относительно результатов клуба, но есть и понимание, что за короткие сроки настоящая команда не создается. Мы ставили задачу выиграть Лигу Европы к 2020 году и сейчас работаем вместе с Грасией по четырехлетней стратегии развития клуба.



— Летом прошлого года «Рубин» провел одну из самых масштабных трансферных кампаний в РФПЛ последних лет. Цифра в €40 млн, якобы потраченных на приобретения, соответствует действительности?



— Конечно, нет. Эти цифры не совсем корректны. Откуда их берут? Не понимаю, почему некоторым нашим футболистам приписывают зарплаты по €4 млн в год...



— Наверное, потому что были приобретены очень статусные игроки...



— Но не до таких же цифр. Суммы трансферов и контрактов вообще не принято публично обсуждать. Эти данные вам никто не раскроет, но те цифры, о которых пишут в СМИ, завышены в разы. Безусловно, планируя трансферную политику, мы на заседании попечительского совета «Рубина» посмотрели стоимость нашей команды. До лета прошлого года по совокупной стоимости игроков, согласно данным в открытом доступе, мы были десятыми в РФПЛ.



— Под открытым доступом вы имеете в виду данные сайта transfermarkt.de?



— Да. После летней трансферной кампании наш клуб по бюджету и подбору игроков стал одним из лидеров чемпионата России. Мы должны играть в Лиге чемпионов или Лиге Европы — других вариантов быть не может. Состав «Рубина» собирался именно под эту задачу. Поэтому ни о каком шестом-седьмом месте речи и быть не может. За исключением нынешнего сезона, на который мы конкретной задачи не ставили, поскольку главный тренер попросил нас дать ему время на то, чтобы собрать команду и наиграть ее. Но по итогам следующего сезона «Рубин» обязан попадать в зону еврокубков.



— Если «Рубин» попадет в Лигу Европы уже на следующий сезон, есть уверенность, что сможете соответствовать финансовому fair play УЕФА?



— В случае попадания «Рубина» в еврокубки по итогам нынешнего сезона я постригусь налысо от счастья. А что касается финансового fair play, то уверенность в его прохождении есть, сейчас мы работаем над этим.



— Недавняя отставка премьер-министра Татарстана Ильдара Халикова как-то повлияет на жизнь «Рубина»?



— Не думаю. В нашей республике все профессиональные клубы находятся в доверительном управлении своих президентов, но под личным патронатом президента Татарстана Рустама Минниханова. Поэтому стратегия развития любого спортивного клуба, будь то футбольный «Рубин», хоккейный «Ак Барс», волейбольный «Зенит» или баскетбольный УНИКС, не зависит от личности главы правительства.



— А подготовка к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018 зависит?



— Все на личном контроле президента республики. Тем более до Кубка конфедераций осталось всего два месяца и Казань уже практически полностью готова к нему. Никакие сроки не сорваны, поэтому сомнений в качественном проведении нами этого турнира, как и ЧМ-2018, у нас нет.



— Как отнеслись к отставке Халикова?



— Во-первых, она добровольная. Во-вторых, это специалист высокого уровня в масштабах России. К сожалению, государственная служба предусматривает усталость. Мы с Халиковым оба юристы по образованию, но тут к месту понятие, которым апеллируют физики, — «усталость металлов». Даже металлы устают, а люди и подавно. Семь лет во главе правительства республики — это сложно. Халиков был отличным мэром в Набережных Челнах и очень много сделал во втором по величине городе республики. В правительстве он был вторым человеком после Минниханова при проведении Универсиады, чемпионата мира по водным видам спорта и массе других проектов, реализованных в Татарстане. Он хотел уйти из правительства на другую работу (хозяйственную или бизнес), сменить профиль до Нового года, но помешал банковский кризис. Он остался, отработал этот непростой отрезок и теперь ушел.



— Ситуация с отзывом Центробанком РФ лицензии у Татфондбанка усложнит жизнь «Рубина»?



— На работу клуба это не влияет, поскольку «Рубин» сотрудничает с банком «Аверс». Но как мэр скажу, что кризис с Татфондбанком в целом отражается на экономике и эту проблему надо решать. Она всех касается: и футболистов, и строителей, и сотрудников банковской сферы. Это второй по размеру банк Татарстана. Ситуация с ним — это ощутимая проблема для республики, но она будет решена.



— В феврале «Рубин» сменил генерального директора, переведя Ильгиза Фахриева в спортивные директоры и сменив его на финансового директора клуба Рустама Саяхова. Есть в планах санация клуба?



— Нет. Как главный тренер ищет оптимальную картинку и стратегию игры, так же и мы ищем максимально эффективную систему управления. Ильгиз Фахриев в большей степени спортивный человек. Он уже был директором клуба в начале 2000-х годов. Именно Ильгиз привел в «Рубин» Курбана Бердыева из смоленского «Кристалла». У него хорошие связи и уважительные отношения в футболе. Нам нужно сосредоточиться на правильной трансферной политике, допускать меньше ошибок. Для этого надо, чтобы Фахриев занимался только спортивной частью, поэтому он переведен на должность спортивного директора. А финансы, аудит, взаимодействие с налоговыми органами должны быть в введении другого человека. Это чисто управленческое решение, не повлиявшее на настроение в клубе.



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