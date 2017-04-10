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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Мир 10 апреля 2017, 13:50 Юлия Горностаева

Мошенничество на $600 млн выявил НБУ в Приватбанке

«Дыра» в капитале кредитного учреждения составила около $5,4 млрд

Руководство принадлежавшего украинскому миллиардеру Игорю Коломойскому Приватбанка в последнюю ночь перед решением о национализации кредитной организации осуществило мошеннические операции на 16 млрд гривен (почти $600 млн). Об этом заявила на пресс-конференции в понедельник председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

Компаниям, связанным с руководством банка, было выдано 100% кредитного портфеля. Так что в сложившейся ситуации, по словам Гонтаревой, переход Приватбанка под контроль государства был единственно верным решением.

Председатель Нацбанка напомнила, что «дыра» в капитале Приватбанка составила 146 млрд гривен (около $5,4 млрд), это около 33% депозитов частных лиц и 50% денежной базы в стране. «Могу сказать, что это шок…» — цитирует Гонтареву «Лента.Ру».

Правительство Украины за одну гривну национализировало 22 декабря 2016 года Приватбанк, находившийся в трудном финансовом положении, пишет «Федеральное агентство новостей».

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард назвала это решение важным шагом на пути к обеспечению финансовой стабильности в стране.

Напомним, ранее стало известно, что глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала в отставку. Срок полномочий Гонтаревой истекает 10 мая.

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