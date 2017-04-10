Ксения Аскерова Прокуратура на Кубани проводит проверку после танцев у Вечного огня Ранее в сети появилось видео, на кадрах которого запечатлены студентки, танцующие рядом с мемориалом советским воинам в городе Горячий Ключ

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту размещения в интернете видеозаписи, на кадрах которой запечатлены танцующие девушки возле Вечного огня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Установлено, что две студентки технического техникума города Горячий Ключ разместили в соцсетях видеоролик, где они исполняют танец рядом с Вечным огнем на фоне мемориала советским воинам Великой Отечественной войны. Спустя некоторое время пользователи интернета раскритиковали девушек за исполнение танцев возле памятника, после чего студентки удалили видеозапись и принесли свои извинения. Однако фактом осквернения памятника заинтересовались в полиции. Личности девушек установлены, сотрудники полиции провели проверку.

Как отмечает ИА KrasnodarMedia, за аморальное поведение девушек предстоит ответить их родителям, в отношении которых составлены протоколы об административном правонарушении за ненадлежащее исполнение ими обязанностей по воспитанию детей по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. В ходе проверки надзорное ведомство даст уголовно-правовую оценку действиям студенток.