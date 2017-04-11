Экономика Инна Григорьева Налоговый маневр привязали к майским указам Минэкономразвития выдвинуло новый аргумент в пользу снижения страховых взносов и повышения НДС Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

После полученной критики по поводу налогового маневра «22/22» (повышение НДС с 18 до 22% и снижение страховых платежей с 30 до 22%) Минэкономразвития выдвинуло новый аргумент в его поддержку: маневр позволит повысить зарплаты бюджетникам и исполнить поручения, данные в пакете майских указов президента. По логике Минэка, если снизить страховые взносы в бюджетных учреждениях, то сэкономленные таким образом деньги могут быть направлены на повышение зарплат учителям и врачам. О том, что ведомство выдвинуло такой аргумент, «Известиям» рассказал один из участников совещания. По словам второго источника, таким образом можно сэкономить порядка 230 млрд рублей в год.

Финансово-экономический блок правительства продолжает настаивать на снижении страховых взносов с 30 до 22% и повышении НДС с 18 до 22%. В пользу данного налогового маневра у чиновников появился еще один аргумент, помимо «обеления» рынка труда, — повышение зарплат в госсекторе за счет сэкономленных 8 процентных пунктов страховых взносов, сообщил «Известиям» источник, принимающий участие в обсуждении налоговой реформы. По его словам, министр экономического развития Максим Орешкин выдвинул этот аргумент 6 апреля на презентации нового макроэкономического прогноза экспертам и бизнес-объединениям.

— Максиму Орешкину задавали вопрос, нельзя ли оставить налоговую систему такой, какая есть. Министр сказал, что тогда не будут выполнены майские указы президента по росту зарплат в госсекторе. То есть за счет снижения страховых взносов предполагается в госсекторе поднять зарплаты, — рассказал «Известиям» участник встречи.

Он добавил, что индексация зарплат бюджетникам частично начнется уже в 2018 году, а в 2019 году за счет снижения страховых взносов эта динамика продолжится.

Другой источник, принимающий участие в обсуждении налоговой реформы, сообщил «Известиям», что, по существующим расчетам, снижение страховых взносов до 22% позволит сэкономить 0,2–0,4% ВВП, или 230 млрд рублей в год. Однако, по его словам, речь идет не только о повышении зарплат бюджетникам, но и о снижении сопутствующих расходов бюджета на выполнение майских указов.

— Речь идет не столько о повышении зарплат, сколько о снижении сопутствующих расходов бюджета на выполнение этих указов. Если страховые взносы понизить, то дополнительные обременения сократятся при том же самом выполнении майских указов, — заявил он.

По мнению главы РСПП Александра Шохина, в случае реализации налогового маневра в данной конфигурации, возможно, придется повышать зарплаты.

— Частный сектор при таком раскладе, возможно, вынужден будет повышать зарплаты. Повысятся цены из-за повышения НДС и возможного введения налога с продаж, и частный сектор просто должен будет это компенсировать своим работникам, — считает Александр Шохин.

Профессор Московского гуманитарного института Алексей Скопин утверждает, что сэкономленные за счет снижения страховых взносов 230 млрд рублей не решат все проблемы регионов, в том числе и по выполнению майских указов президента.

— Сейчас долг у регионов порядка 2 трлн рублей, поэтому 230 млрд рублей — небольшая помощь, — считает Алексей Скопин.

Сейчас работодатели платят за своих работников во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд России, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования) 30% от зарплаты каждого сотрудника. Финансово-экономический блок правительства в рамках налоговой реформы предлагает сократить эту ставку до 22%, утверждая, что это позволит сократить теневой сектор экономики. Предложение вызвало серьезное сопротивление у социального блока правительства, экспертных и бизнес-объединений. Окончательного решения пока нет.

При этом в правительстве нет единой позиции по этому маневру. На главный аргумент Минэкономразвития об обелении рынка труда социальный блок ответил контраргументом, что маневр приведет к образованию «дыры» в бюджете Пенсионного фонда из-за выпадающих доходов. Об этом ранее рассказывали «Известиям» осведомленные чиновники, принимающие участие в закрытых совещаниях.

Справка «Известий» Майские указы — серия из 11 указов, подписанных Владимиром Путиным 7 мая 2012 года — в день вступления в должность президента РФ. Они содержат 218 поручений правительству РФ для выполнения в течение 2012–2020 годов. В соответствии с этими документами с 2012 года зарплата учителей должна равняться средней по региону; к 2018 году зарплата работников культуры и преподавателей колледжей должна достичь того же уровня, а у врачей, вузовских преподавателей и научных сотрудников — превысить среднюю по региону вдвое. Скрытый текст

В пресс-службе Минэкономразвития заявили, что «пока не знакомы с подобными предложениями».



В пресс-службе Минфина на запрос «Известий» не ответили.