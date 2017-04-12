Культура Денис Сутыка В Губернском театре впервые поставили Чехова В «Цветах запоздалых» режиссер Владимир Данай обошелся без постмодернистских изысков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

На Малой сцене Московского Губернского театра сыграли «Цветы запоздалые» — пронзительный спектакль о том, что в погоне за длинным рублем человек может проскочить не только свое счастье, но и жизнь.



Режиссер Владимир Данай ранее уже обращался к Чехову. Его предыдущая работа — «Безотцовщина» — вошла в лонг-лист театральной премии «Золотая маска». На этот раз Данай взял для инсценировки три произведения писателя: «Цветы запоздалые», «Крыжовник» и «О вреде табака». Выбор материала оказался удачным — в репертуаре Губернского как раз не было чеховского «то ли чаю выпить, то ли застрелиться».



«Цветы запоздалые» начинаются с бессловесного пролога. Молчаливый доктор Топорков (Алексей Веретин) прогуливается по вокзалу в ожидании поезда. Вокруг него вьется молодая девушка и с замиранием сердца ожидает, что на нее обратят внимание. Декорации минимальны: ряд скамеек, освещенных теплым светом ламп. В дальнейшем те же предметы перекочуют в дом главных героев.



Малая сцена Губернского как нельзя лучше подходит под камерную историю с ее интимностью и глубоким подтекстом. Как и водится у Чехова, в силу неумения приспособиться к новым реалиям жизни героям грозит разорение. Мать, княгиня Приклонская (Наталья Карагодина), до безумия любит своих детей, но сделать их счастливыми не умеет. Сын Егорушка (Данил Иванов) беспробудно пьет и кутит, хотя и обещает измениться. Дочь Маруся (Александрина Питиримова) — душа чистая и наивная — болезненно воспринимает выходки брата и живет ощущением чуда. Оно приходит в их дом в лице хмурого Топоркова, в которого до беспамятства влюбляется девушка.



Топорков — человек, терпевший большую нужду, но в итоге ставший зарабатывать неплохие деньги: «С бедных по пятерке, с богатых — по десятке». Кроме денег в его жизни ничего нет. Наблюдая за тем, как доктор, привыкший жить как машина, в упор не замечает влюбленной в него девушки, так и хочется воскликнуть: «Да посмотри ж ты в ее глаза!» Но для Топоркова Маруся — очередная больная, обещающая принести неплохие дивиденды. Он и женился-то на деньгах, а не на женщине.



Страшная правда открывается ему слишком поздно: осознав, что любим, он вдруг понимает, что раньше его никогда не любили, да и сам он был лишен этого чувства. Жизнь потрачена на материальные ценности. То есть, по сути, прожита зря. Незатейливый и неторопливый спектакль бьет, что называется, наотмашь. Больше века назад Чехов написал «Цветы запоздалые», а режиссер обнаружил в тексте болезнь сегодняшнего общества. Сколько написано и сказано о смысле бытия, но ничего не меняется. Человек начинает что-то понимать про эту жизнь, когда изменить ее уже невозможно.



Режиссер смакует каждую ситуацию и выстраивает картинные этюды, вызывающие зрительское умиление. Актеры не спешат проговорить текст, но рождают каждую фразу. Порой возникает ощущение затянутости, но ее компенсируют живость монологов и детализированность сюжета.



Владимир Данай поставил спектакль в практически вымирающей классической манере: без особых режиссерских изысков, с костюмами чеховской эпохи и глубоким анализом душевных терзаний героев. Такой театр постепенно исчезает с подмостков Москвы, и вполне вероятно, что в будущем бережное отношению к автору уже само по себе станет новаторством.