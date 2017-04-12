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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Культура 12 апреля 2017, 00:01 Сергей Уваров

В Москве открылась выставка шедевров музея города Нукуса

Пушкинский музей стал территорией художественного диалога Узбекистана и России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В Россию приехала крупнейшая узбекская коллекция искусства и археологических ценностей. Правда, только на один месяц и лишь в виде избранных экспонатов (общим числом около 250), однако значимости события это не умаляет. Благодаря выставке «Сокровища Нукуса» российские зрители могут не только познакомиться с шедеврами среднеазиатской живописи, но и лучше узнать наш отечественный авангард первой половины XX века.

Основатель музея в городе Нукусе на юго-западе Узбекистана — московский художник, реставратор и коллекционер Игорь Савицкий. Попав в Самарканд в период Великой Отечественной войны, он погрузился в национальную культуру, а заодно и подружился с крупными московскими художниками, также жившими в эвакуации, — Робертом Фальком и Константином Истоминым. В 1950 году Игорь Савицкий переезжает в Каракалпакию и начинает собирать узбекское искусство. Причем его интересовало как прикладное народное творчество, так и профессиональная живопись местных мастеров.

Позже при содействии республиканских властей Игорь Савицкий расширяет коллекцию за счет российского авангарда, который в Москве оказался не ко двору. Знакомства времен войны помогли установить прямой контакт с художниками РСФСР. Можно только догадываться, как ему удалось убедить провинциальную администрацию в ценности абстракций Любови Поповой, импрессионистских эскизов Михаила Соколова, конструктивистских композиций Антонины Софроновой... Постепенно в Нукусе сформировалось собрание, поражающее не только ценностью и многочисленностью экспонатов (более 100 тыс.), но и концепцией.

Между авангардом и народными традициями нет водораздела — такова сквозная идея коллекции в Нукусе, а вслед за ней — и московской выставки. Национально окрашенный неопримитивизм с отсутствием перспективы и условным изображением человеческих фигур родственен столичным экспериментам 1920-х годов. Поэтому нет ничего удивительного, что, например, холсты Роберта Фалька в соседстве с цветастыми полотнами Урала Тансыкбаева выглядят абсолютно органично.

Другое дело, что, помимо того же Фалька и Поповой, имен, известных широкой публике, здесь не представлено. Поэтому на выставку стоит идти прежде всего за узбекским искусством, а во вторую очередь — чтобы увидеть, как среднеазиатские мотивы отражались в творчестве выпускников московского ВХУТЕМАСа, волею судеб оказывавшихся в пустынном крае.

Экспозиция ГМИИ имени Пушкина знакомит посетителей со всеми основными направлениями нукусского собрания. На первом этаже здания личных коллекций разместились археологические находки (кувшины, погребальные урны, фрагменты мозаики), второй и третий этажи отданы под живопись первой половины XX века, преимущественно московскую. Наконец, один из залов основного здания посвящен ключевым произведениям узбекского искусства, в их числе и работа, ставшая эмблемой музея и никогда не покидавшая его стен, — «Бык» Василия Лысенко.

Эта работа действительно впечатляет, более того — гипнотизирует. В двух черных, абсолютно правильных кругах-глазах быка соединились геометрия супрематизма и витальность национального творчества. И таких шедевров в экспозиции немало. Но главное — выставка позволяет еще раз убедиться: границ территориальных, национальных и стилистических для настоящего искусства не существует.

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