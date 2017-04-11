Общество Роман Крецул В АТОР подтвердили возможный запрет на чартеры в Турцию Вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов сообщил, что рекомендация Росавиации связана со сложной политической ситуацией в этой стране Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В АТОР «Известиям» подтвердили возможный запрет на чартеры в Турцию. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Александра Курносова, письмо Росавиации «скорее предупредительная мера».



— Не исключено, что спецслужбы накопали что-то новое, опасное для россиян. В документе говорится только, что возможны ограничения чартерных полетов в Турциюв связи со сложной политической ситуацией в этой стране, — пояснил Александр Курносов.

По словам представителя АТОР, отмен бронирования пока нет, но если негативный фон будет нагнетаться, то количество бронирований резко снизится. «Тут возможны самые разные варианты. Сейчас непредсказуемая ситуация», — считает Курносов.