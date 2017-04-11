Политика Константин Дорофеев «Единая Россия» привлечет к работе экспертов ВШЭ и правительства Партия опробует новые принципы проектной работы на примере трех регионов Фото: РИА НОВОСТИ/Рамиль Ситдиков

«Единая Россия» (ЕР) привлечет к проектной работе экспертов из ВШЭ и группы компаний «Проектная практика» (на сайте этой организации в числе клиентов значатся администрация президента, Федеральная служба охраны и правительство РФ). С 10 апреля партия проводит двухдневные семинары для замсекретарей региональных отделений и их коллег из региональных исполкомов партии. Единороссов обучают принципам проектной работы на примере трех регионов — Крыма, Татарстана и Москвы.

На сегодняшний день у «Единой России» 25 партийных проектов, шесть из них были запущены 7 февраля 2017 года («Городская среда», «Здоровье — детям», «Местный дом культуры», «Театры малых городов», «Парки малых городов» и «Локомотивы роста»). После завершения партийной реформы проекты переориентировали на реализацию указов президента, которые он дал по итогам своего послания Федеральному собранию, и исполнение предвыборной программы партии.



Ответственным за обучение партийцев стал проректор и директор по проектно-аналитической работе Высшей школы экономики Андрей Жилин.

— В первый день мы рассказали о лучших практиках проектной работы, которые уже стандартизированы и применяются в работе правительства РФ. Нормативная и методологическая база этого обучения соединила лучшие практики российского и международного опыта, — рассказал «Известиям» Жилин.

Он подчеркнул, что помимо стандартов правительственного проектного офиса единороссам привели в пример опыт трех российских регионов — Крыма, Татарстана и Москвы. Именно эти субъекты показали наибольшую эффективность при организации своей деятельности.

— Стоит отметить, что после проведения реформы деятельность партийных проектов стала сильнее привязана к исполнению предвыборной программы партии, которая появилась в 2016 году. Для реализации ее проектного потенциала и были приглашены эксперты ВШЭ, — добавил Жилин.

Среди преподавателей оказались также сотрудники группы компаний «Проектная практика» Михаил Козодаев и Юрий Ким — оба считаются экспертами Высшей школы экономики. На сайте организации в числе клиентов «Проектной практики» по обеспечению информационной поддержки проектной работы указаны администрация президента, Федеральная служба охраны и правительство РФ.

По замыслу организаторов семинара участников разделят на семь дискуссионных площадок, на которых федеральные кураторы партии расскажут об основных направлениях работы. Организаторы также намерены провести тренинг по медиасопровождению проектной деятельности. По итогам двухдневного мероприятия участники поделятся впечатлениями в формате «свободный микрофон».

Взаимодействие с общественными организациями

По словам заместителя секретаря генсовета по проектной работе Ольги Баталиной, кроме обучения партийцы намерены активизировать связи ЕР с общественными организациями.

— Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить проектную работу совместно с представителями гражданского общества, с активными людьми, которые уже реализовали себя в общественной работе, — заявила «Известиям» Баталина.

Эксперты отмечают, что опыт Крыма и Татарстана действительно является универсальным. Если в Казани ЕР продемонстрировала успешные совместные действия партийного актива и региональных властей, то в Крыму единороссы смогли выстроить систему проектной деятельности с нуля, доказав свои административные способности.

В случае с Москвой ситуация несколько иная — ее опыт в регионах не всегда признают как образцовый. Материальная обеспеченность столицы, «избалованное население» и критично настроенный электорат — все эти обстоятельства формируют иную реальность для реализации партийных проектов, и она разительно отличается от региональной.

— Все три региона по факту станут модальными площадками партии, опыт которых будет ретранслироваться на остальные субъекты. Это, с одной стороны, доказывает внушительный вклад ячеек ЕР, а с другой — наоборот, задает планку, которой партийные ячейки должны соответствовать, — сказал «Известиям» руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.



По мнению руководителя Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, выбирая примеры наиболее успешных регионов, важно учитывать специфику каждого субъекта.

— Партия объективно стремится оптимизировать свою работу. Проектный принцип в этом плане — это универсальный инструмент, позволяющий в установленные сроки выполнить ту или иную задачу. Тот факт, что московский опыт будет растиражирован, налагает определенные обязательства как на регионы, так и на руководство партии. Важно не допустить распространения проектного метода, оставив его без учета слабых и сильных сторон, которые были отмечены во время его реализации в пилотном субъекте, — заявил «Известиям» Орлов.

Он отметил, что успешно завершенный проект в одном регионе может не так успешно завершиться в другом.