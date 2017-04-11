Мир 10 апреля 2017, 21:10 Григорий Медведев
США могут нанести новые удары по Сирии в случае повторения химатак
В Белом доме подчеркнули, что Вашингтон стремится работать с международными партнерами по сирийскому урегулированию, в том числе и с Москвой
США не исключают дальнейших действий в Сирии в ответ на сообщения о новых химических атаках.
Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер на регулярном брифинге для журналистов.
«Если мы вновь увидим подобные действия [химические атаки в Сирии], то будем открыты для возможных дальнейших шагов», — приводит его слова ТАСС.
При этом представитель Белого дома подчеркнул, что США стремятся работать с международными партнерами по сирийскому урегулированию, в том числе и с Россией.
Напомним, 6 апреля вооруженные силы США запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Власти США назвали удар ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб.
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