Мир Григорий Медведев США могут нанести новые удары по Сирии в случае повторения химатак В Белом доме подчеркнули, что Вашингтон стремится работать с международными партнерами по сирийскому урегулированию, в том числе и с Москвой Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

США не исключают дальнейших действий в Сирии в ответ на сообщения о новых химических атаках.

Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер на регулярном брифинге для журналистов.

«Если мы вновь увидим подобные действия [химические атаки в Сирии], то будем открыты для возможных дальнейших шагов», — приводит его слова ТАСС.

При этом представитель Белого дома подчеркнул, что США стремятся работать с международными партнерами по сирийскому урегулированию, в том числе и с Россией.

Напомним, 6 апреля вооруженные силы США запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Власти США назвали удар ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

