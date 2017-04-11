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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Общество 11 апреля 2017, 00:38 Егор Кучер

АТОР отреагировала на возможную отмену чартеров в Турцию

По сообщению ассоциации, заявление Росавиации носит рекомендательный характер

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что рекомендации Росавиации авиакомпаниям насчет отмены чартерных авиарейсов в Турцию носят предупредительный характер и не обязывают им следовать.

В АТОР опровергли какие-либо запреты на чартерные рейсы в Турцию. Росавиация лишь стремится предупредить авиакомпании о вероятности влияния политической ситуации в Турции на вопрос перевозок, сказано в сообщении на сайте АТОР.

«Это не запрет ни в коем случае, это предупреждение, это просьба регулятора учитывать возможность появления этого фактора, который может с какой-то вероятностью повлиять — или не повлиять — на перевозку», — сказано в заявлении эксперта на сайте АТОР.

Ранее СМИ сообщили о рассылке авиакомпаниям предупреждения Росавиации о приостановке чартеров в Турцию. По информации источника в отрасли, этот вопрос касался напряженной политической ситуации в Турции.

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