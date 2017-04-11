Мир Анастасия Мамина ВС Украины нарушили перемирие в Донбассе более 60 раз за сутки Обстрелами повреждено четыре дома

Более 60 раз за минувшие сутки украинские силовики нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

Об этом сообщил представитель минобороны самопровозглашенной Донецкой Республики.

«За прошедшие сутки ВС Украины 64 раза нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 15 населенных пунктов республики», — сказали в ведомстве.

Он добавил, что два дома повреждены в Докучаевске, еще два — в Донецке. ВС Украины применяли артиллерию, танки, минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы, а также стрелковое оружие.