Мир Юлия Горностаева Сын Трампа: на решение о бомбардировке Сирии влияние оказала Иванка На президента США также повлияли видеокадры последствий химатаки

Сын президента США Дональда Трампа Эрик подтвердил, что решение о бомбардировке сирийской авиабазы было принято под влиянием реакции его сестры Иванки на сообщения о химической атаке в Идлибе. Об этом он заявил в интервью британскому изданию Telegraph.



По словам Эрика Трампа, Иванка была возмущена жестокостью химической атаки в Сирии и убита горем.



«Я уверен, она сказала: «Слушай, это ужасно». В такие моменты мой отец будет действовать», – отметил он.



По словам сына американского президента, сам он тоже рад, что Трамп отреагировал таким образом.



Ранее ряд западных СМИ сообщили, что Иванка Трамп, возмущенная химической атакой в Сирии, оказала существенное влияние на решение президента США нанести ракетный удар по авиабазе, передает телеканал «Звезда».



По словам Эрика Трампа, хотя «сильное влияние» на его отца оказали видеокадры последствий химатаки, он отметил, что, принимая решение о ракетном ударе, президент США не действовал импульсивно.



Опубликовала видеоматериал с якобы последствиями атаки сирийской армии организация «Белые каски».



ВМС США нанесли массированный удар крылатыми ракетами по сирийской правительственной авиабазе Шайрат 7 апреля. Были уничтожены шесть самолетов. В результате атаки погибли 19 человек, среди которых есть и мирные жители.

