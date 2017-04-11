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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Политика 11 апреля 2017, 13:36 Светлана Храмова

Путин выразил надежду на позитивное сотрудничество с властями Италии

Сейчас отношения двух стран переживают не лучшие времена, отметил российский лидер

Президент России Владимир Путин надеется, что сложности в отношениях с Италией будут устраняться и страны начнут переход к позитивному сотрудничеству

Об этом он сказал на встрече с президентом Италии Серджо Маттареллой.

«Мы переживаем не самые лучшие времена, но ваш визит настраивает нас на позитивный лад: очень надеемся, что все сложности, недопонимание будут постепенно устраняться и мы будем выходить на нормальное русло позитивного сотрудничества», — сказал Путин.

Итальянский лидер, в свою очередь, сообщил, что двум странам удается сохранить экономическое сотрудничество на приемлемом уровне. И этому не мешают возникающие сложности. 

Серджо Маттарелла также планирует нанести визит патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Глава Италии пробудет в Москве до 13 апреля.

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