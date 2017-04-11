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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Армия 11 апреля 2017, 14:16 Анастасия Мамина

Минобороны РФ: двое российских военных убиты в Сирии

За жизнь третьего солдата борются врачи

Фото: REUTERS/Alaa Al-Faqir/File Photo

Министерство обороны России сообщило о гибели двух российских военных-контрактников в Сирии в результате минометного обстрела боевиков. Третий солдат получил серьезное ранение, в настоящий момент он в тяжелом состоянии находится в госпитале.

«Российские военнослужащие контрактной службы, находившиеся в одном из подразделений сирийских войск в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером — российским военным советником, подверглись минометному обстрелу со стороны группы боевиков», — сказали в ведомстве.

Там добавили, что смерть двух военных наступила в результате разрыва мины. В материале уточняется, что за жизнь третьего военнослужащего борются врачи. 

Ранее о гибели российских солдат спрашивали пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, однако он отказался отвечать на этот вопрос журналистов, переадресовав его в оборонное ведомство.


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