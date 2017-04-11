Мир Анастасия Мамина Глава МИД Великобритании призывает США к новым ударам по Сирии Для представителя иностранного государства такой призыв стал необычным

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что США должны продолжить наносить ракетные удары по Сирии.

«Это важно, они (США) могли бы снова это предпринять», — сказал Джонсон на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, передает агентство AP.

Переговоры состоялись на полях проходящей в итальянском городе Лукке встречи глав МИД стран «большой семерки».

Агентство отмечает, что такой призыв «стал необычным заявлением для представителя иностранного правительства».