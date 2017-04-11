Письмо автору
Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 11 апреля 2017, 08:39 Анастасия Мамина

Глава МИД Великобритании призывает США к новым ударам по Сирии

Для представителя иностранного государства такой призыв стал необычным

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что США должны продолжить наносить ракетные удары по Сирии.

«Это важно, они (США) могли бы снова это предпринять», — сказал Джонсон на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, передает агентство AP.

Переговоры состоялись на полях проходящей в итальянском городе Лукке встречи глав МИД стран «большой семерки».

Агентство отмечает, что такой призыв «стал необычным заявлением для представителя иностранного правительства».

Мультимедиа

Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
16
Православные празднуют Вербное воскресенье
Православные празднуют Вербное воскресенье
24

Мнения

Политические факторы первичны для рубля. Если политическая напряженность будет усиливаться, то прогнозам Минэкономразвития суждено будет сбыться
Анна Кокорева
аналитик
История внешней политики США богата обвинениями, очень нужными Вашингтону для начала военных действий, но позже оказавшимися подлогом и обманом
Алексей Пушков
сенатор
Пхеньян будет вынужден дать крайне сильный ответ на любую атаку, что может привести к разрастанию конфликта и катастрофе
Василий Кашин
эксперт
Антикоррупционное  правоприменение набирает обороты. И сегодня уже очевидно — это всерьез и надолго
Анатолий Выборный
депутат
Огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране много недоедающих
Петр Шелищ
глава Союза потребителей
Понятие «свобода» в иудаизме отличается от светского: его суть — в преобладании духовного начала над материальным
Александр Борода
раввин
Мы должны прекратить делить мир так, как удобно традиционной социологии
Глеб Кузнецов
политолог
Готовы ли российские хоккеисты к революции на деле, а не на словах — узнаем ближе к Играм в Пхенчхане
Сергей Лисин
член сборной России по конькобежному спорту
Великий пост — это освобождение души от власти тела
Пантелеимон
епископ

Выбор редакции

Наверх