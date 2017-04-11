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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Общество 11 апреля 2017, 15:55 Юлия Горностаева

Снос хрущевок обойдется Москве в 3,5 трлн рублей

Деньги из бюджета города выделят на старте программы, далее реновацию будут проводить за счет инвесторов

Сюжет: Реновация жилого фонда
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Программа реновации жилищного фонда по самым оптимистичным оценкам обойдется в 3,5 трлн рублей. Об этом заявил во вторник депутат Госдумы, соавтор законопроекта о сносе пятиэтажек в Москве Николай Гончар на заседании комитета Мосгордумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Депутат выразил уверенность, что программа реновации столичных пятиэтажек привлечет внимание инвесторов.

Из бюджета Москвы, доходная часть которого на данный момент составляет около 1,7 трлн рублей, деньги на снос будут выделяться на старте программы. А затем уже реновацию будут проводить за счет инвесторов.

«Мы анализируем ситуацию, инвесторы пойдут», — цитирует Гончара телеканал «Звезда».

Напомним, ранее московские власти утвердили график сноса ветхих пятиэтажек на 2017 год.


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