Политика Ангелина Галанина Общественная палата определит направления для новичков Рабочая группа составит правила для кандидатов в члены ОП РФ по «третьей квоте» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Общественная палата перешла к третьему этапу формирования шестого состава. По так называемой третьей квоте будут избраны 43 новых члена — представители некоммерческих общественных организаций (НКО). 12 апреля на заседании рабочей группы будут определены 14 направлений, по которым смогут выдвигаться общественники, а также даты отборочного конкурса, сообщили «Известиям» в пресс-службе ОП РФ. Из прошлого состава избираться по «третьей квоте» планируют Султан Хамзаев, Антон Цветков, Юлия Зимова, Максим Григорьев, все они подтвердили эту информацию «Известиям».



Две предыдущие квоты уже сформированы: по первой в ОП прошли 40 членов, назначаемых указом президента, состав второй квоты из 85 человек определялся в региональных общественных палатах. Теперь в соответствии с регламентом ОП РФ уже избранные члены палаты путем голосования выберут 43 коллег из числа кандидатов, которые входят в общероссийские общественные объединения и прочие НКО.



Регламент отборочного тура сегодня будет определен на заседании рабочей группы. В ее состав вошли семь членов действующего состава и 14 человек из формируемого созыва (по семь от президентской и региональной квот). Это Леонид Бокерия, Вячеслав Бочаров, Владимир Винницкий, Шота Горгадзе, Владислав Гриб, Николай Дайхес, Иосиф Дискин, Андрей Зайцев, Константин Комков, Альбир Крганов, Владимир Легойда, Андрей Максимов, Александр Малькевич, Лидия Михеева, Сергей Орджоникидзе, Елена Сутормина, Сангаджи Тарбаев, Елена Тополева-Солдунова, Александр Точенов, Андрей Усенко, Валерий Фадеев.

Первый заместитель секретаря ОП РФ, временно исполняющий обязанности главы палаты Вячеслав Бочаров пояснил «Известиям», что рабочая группа утвердит 14 направлений общественной деятельности, по которым НКО будут выдвигать в ОП РФ своих представителей, и запустит «механизм поступления заявок».



— На сайте после нашего обсуждения они будут опубликованы, чтобы общественные организации ознакомились и решили, в какой номинации смогут конкурировать с другими подобными им. Мы определим также порядок, по которому будем рассматривать их заявки. И те из них, которые пройдут фильтр по соответствию требованиям, будут переданы на рассмотрение новым членам ОП РФ, — рассказал Вячеслав Бочаров.



Член ОП Лидия Михеева, которая также входит в состав рабочей группы, сказала, что утверждение процедур и направлений для отбора по «третьей квоте» обсуждалось предварительно.



— У нас с коллегами выработались единые подходы. Направления коснутся таких сфер, как волонтерство, социальная защита граждан, вопросы материнства и детства. Будем всё обсуждать предметно, — отметила Лидия Михеева.



По ее словам, наибольшую активность в прошлом созыве палаты проявляли комиссии, которые занимались социальными вопросами: работали, например, с проблемами недееспособных, безработных и несовершеннолетних.



— Коллеги, связанные так или иначе с экономической сферой, по-разному работали в прошлом созыве. Хотим обсудить, как правильно эти направления выстроить. Они, конечно, останутся, но надо понять, в каком количестве, — уточнила Михеева.



В группу вошел и член ОП РФ Сангаджи Тарбаев. Он надеется, что в палате сохранится молодежное направление, впервые представленное в прошлом созыве.



— Уделил бы внимание спорту и здоровью. Соединил бы спорт с молодежью, в пятом созыве он был представлен не ярко. Общественной палате также следует быть активнее в международной повестке. Работала комиссия под руководством Суторминой, но в целом палата на 95% была нацелена на внутреннюю повестку. Хотелось бы, чтобы новый состав занялся выстраиванием горизонтальных связей с другими странами, — сказал Сангаджи Тарбаев.



В новый состав ОП РФ по «третьей квоте» Сангаджи Тарбаев избираться не планирует, так как не входит в состав какой-либо общественной организации, а «формальным выдвиженцем» ему быть не хочется. Из прошлого состава ОП РФ заявку подавать планируют глава «Трезвой России» Султан Хамзаев, руководитель проектов «Ванечка» и «Наши дети» Юлия Зимова, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, председатель «Офицеров России» Антон Цветков, директор Института политических исследований Сергей Марков, свои намерения они подтвердили «Известиям». Также за членство в обновленной палате поборется глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.



Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отметил, что первые две квоты пока не вызвали принципиально новых ожиданий от Общественной палаты.



— Изменения, связанные со сменой руководства, неизбежны, но насколько они будут востребованы обществом и повесткой, особенно на фоне исторически низких ожиданий от ОП как таковой, — это пока вопрос, — сказал «Известиям» эксперт.



Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский отмечает, что обновленная Общественная палата неизбежно будет встраиваться в контекст президентской кампании.



— Что касается содержания ее работы, востребована будет активистская повестка, связанная с более активным решением социально значимых вопросов на местах. До этого работа ОП в этом направлении была слабой. Третья часть ОП как раз и будет призвана отработать эту активистскую повестку, что впишется в контекст президентской кампании, — сказал Ростислав Туровский «Известиям».



Он также отметил, что на второй план в ОП РФ стала уходить тема бизнеса и под вопросом остается сохранение прочной связки палаты с деловыми организациями — «Опорой России» и «Деловой Россией». Крайне важно, по мнению политолога, и то, будет ли уделяться внимание проблемам малого и среднего бизнеса.

