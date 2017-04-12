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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Экономика 12 апреля 2017, 00:01 Владимир Зыков

В России появятся биржи криптовалюты

В Госдуме готовится законопроект, легализующий электронную наличность и создающий правовые основы для торговли ею

Фото: Getty Images/Thomas Trutschel

В России легализуют криптовалюты, а также создадут правовые основы для биржевых торгов биткоином (Bitcoin), дэшем (Dash), эфириумом (Ethereum), монеро (Monero) и другими электронными платежными средствами. Соответствующий законопроект готовится рабочей группой при Госдуме с участием ключевых финансовых институтов России. Об этом рассказала руководитель рабочей группы по вопросам криптовалюты Элина Сидоренко.

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По словам Элины Сидоренко, у ЦБ, Минфина, Минэкономразвития, Росфинмониторинга и силовых структур нет сомнений в необходимости легализации криптовалют в России.

— В настоящий момент Банк России и заинтересованные ведомства вырабатывают совместную позицию в отношении статуса криптовалют, — заявили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. — После этого будут определены подходы к их регулированию и рассмотрены другие вопросы.

Как рассказала Элина Сидоренко, прежде государство стремилось запретить криптовалюты, но сейчас чиновники уверены: этой сфере надо помочь развиваться.

— Мы должны поддержать тех, кто работает с криптовалютой, сделать этот вид деятельности несложным. При этом надо обеспечить безопасность на обменных площадках, — заявила глава рабочей группы. — Важно, чтобы не отмывались преступные доходы, не выводились активы за рубеж. Мы думаем, как создать условия, которые позволят в России активно развиваться биржам криптовалют.

Существует несколько способов приобретения криптовалюты. В частности, их покупают в специализированных интернет-обменниках и торгуют на специализированных онлайновых биржах. Биржи криптовалюты уже существуют в разных странах — например, в США и Японии.

— Сегодня мы, как страна, непривлекательны для создания бирж криптовалюты, — признала Элина Сидоренко. — Но мы хотим добиться, чтобы люди пошли к нам.

По словам интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, принадлежность онлайн-площадки к той или иной стране определяется местом регистрации юрлица.

— Если законодательство страны подготовлено к работе с криптовалютой, то создать биржу сможет кто угодно. Ее нужно зарегистрировать — подобно тому, как в ЦБ регистрируется банк или небанковская кредитная организация. У таких бирж будет своя отчетность, они будут нести определенную ответственность.

Элина Сидоренко рассказала также, что рабочая группа уже подготовила несколько законопроектов. Но ее участники не договорились об определениях — например, нет единого мнения о том, что такое криптовалюта.

— Хочется понять, к чему ближе криптовалюта по свойствам — к товару, к платежному инструменту или к ценной бумаге. Или это нечто принципиально новое. Когда определимся с сущностью, будет проще работать с законодательством, — объяснила глава рабочей группы.

По ее словам, представители государства хотят услышать мнение экспертного сообщества. 13 апреля в Москве пройдет конференция, посвященная внедрению криптовалют. Главы крупнейших российских компаний смогут высказать мнение о том, что такое криптовалюта, рассказать, для каких целей они ее используют. На конференцию приедет глава шведско-немецкой компании PLC Group AG. Он расскажет о своей криптовалюте, которая обеспечена активами международных компаний.

По мнению депутата Госдумы Андрея Лугового, электронную валюту нужно отразить в законодательстве в любом случае — захочет ли государство легализовать или запретить ее.

— Криптовалюта — это данность, которой пользуется весь мир. Хотим или нет, но мы не можем закрывать глаза, — пояснил Андрей Луговой. — Одни говорят, что за использование криптовалюты нужно сажать, другие предлагают легализовать. Для начала нужно определить в законодательстве, что это.

В прошлом году Минфин и Следственный комитет поддержали уголовную ответственность за за обмен криптовалюты на рубли.

В апреле прошлого года замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что ведомство внесет в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за обмен криптовалюты на рубли. Ее введение поддержал и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его мнению, нужно наказывать за выпуск и оборот денежных суррогатов. Но уже через год Алексей Моисеев высказался за легализацию криптовалюты.

Дмитрий Мариничев уверен, что криптовалюту нужно легализовать и активно начать ее внедрять, так как это устойчивый международный тренд, который позволит России перейти в новую экономическую модель — экономику совместного потребления.

Справка «Известий»
Криптовалюта — цифровой актив, учет которого децентрализован. Функционирование данных систем происходит при помощи распределенной компьютерной сети.

Сегодня в мире существует большое количество криптовалют — например, биткоин, эфириум, монеро и другие. Все они торгуются на разных биржах и имеют разный курс по отношению к доллару. Например, один биткоин сейчас соответствует примерно $1200 (в апреле 2016 года — $420).

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