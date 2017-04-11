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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Общество 11 апреля 2017, 19:11 Юлия Горностаева

Пострадавшими в теракте в метро Петербурга признаны 102 человека

Цифра не является окончательной, она может вырасти

Пострадавшими в результате теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля на сегодняшний день признаны 102 человека. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе городского комитета по социальной политике.

«По состоянию на сегодня, признаны пострадавшими 102 человека. Эта цифра не окончательная, она еще может измениться в большую сторону», — цитирует «Интерфакс» представителя комитета.

В медучреждениях города в настоящее время остается 51 человек, в том числе один ребенок.

Все жертвы теракта в метро Санкт-Петербурга похоронены, сообщил ранее во вторник глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков. Захоронение погибших организовано за счет средств городского бюджета, передает Утро.ru.

Родственники 12 погибших жертв взрыва в петербургской подземке получили причитающиеся им выплаты из городского и федерального бюджетов. Не произведены выплаты родственникам еще одного погибшего, потому что они еще не определились с наследователем средств.

Также продолжается оформление социальной поддержки для пострадавших.

Напомним, в результате взрыва самодельного взрывного устройства 3 апреля в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 14 человек (в том числе предполагаемый террорист). Более 50 пострадали в результате теракта.

Второе взрывное устройство, обнаруженное на станции «Площадь Восстания», удалось обезвредить.

СК РФ назвал имя подозреваемого в совершении теракта. Речь идет об уроженце Киргизии Акбаржоне Джалилове 1995 года рождения.

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