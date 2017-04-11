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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Общество 11 апреля 2017, 19:45 Григорий Медведев

МИД РФ: Москва не считает заявление Тиллерсона по Сирии ультиматумом

Госсекретарь США отметил, что в интересах РФ будет координироваться с Вашингтоном по Сирии

Москва не считает ультиматумом заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона по Сирии, которые тот сделал накануне визита в Москву.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не как ультиматум, я рассматриваю как политическое заявление, как игру мускулами перед началом переговоров», — сказала она, отметив, что это вполне «в русле подходов Вашингтона».

Тиллерсон на встрече глав МИД стран G7 заявил, что в интересах России будет координироваться с США по Сирии.

«Мы надеемся, что правительство России поймет, что оно присоединилось к ненадежному партнеру», — сказал госсекретарь США, добавив, что «правление семьи [президента Сирии Башара] Асада подходит к концу», передает «РИА Новости».

Тиллерсон прибыл в Москву во вторник, где в среду проведет переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

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