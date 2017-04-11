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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
11 апреля 2017, 20:26 Наталья Преблагина

Пострадавшего в теракте в Петербурге новгородца выпишут из больницы

Всего в числе людей, получивших травмы, три жителя Великого Новгорода

Жители Великого Новгорода, получившие травмы во время теракта в петербургской подземке, находятся в стабильном состоянии. По информации «Новгород.ру», Максим Семенов из Малой Вишеры готовится к выписке из больницы. Студентка из Валдая Анна Селезнева пришла в себя и узнала родственников. Елена Медянцева сообщила в соцсетях о своем улучшающемся состоянии здоровья и поблагодарила за поддержку родных и близких.

Напомним, в результате взрыва самодельного взрывного устройства 3 апреля в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 14 человек (в том числе предполагаемый террорист). Число пострадавших превышает 50 человек. Второе взрывное устройство, обнаруженное на станции «Площадь Восстания», удалось обезвредить. В совершении теракта подозревается уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. 

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