Спайсеру пришлось извиняться за сравнение Асада с Гитлером
Пресс-секретарю Белого дома ответил на возмущенные отзывы после заявления, что президент Сирии хуже лидера нацистской Германии
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер вынужден был извиняться за свои слова на брифинге для журналистов о том, что президент Сирии Башар Асад, якобы применивший химоружие в Идлибе, сделал то, чего не позволял себе даже лидер нацистов Адольф Гитлер.
Спайсер, в частности, заявил, что «даже Гитлер не позволял себе сбрасывать химическое оружие на города». Это заявление Спайсер сделал, вновь обвиняя президента Сирии в применении химоружия, сообщает CNN.
На брифинге у Спайсера спросили, знает ли он о том, что нацисты использовали в концлагерях газовые камеры для уничтожения евреев и военнопленных. Кроме этого, высказывание Спайсера вызвало волну возмущения в соцсетях.
Отвечая на критику, Спайсер извинился и назвал свои слова «ошибкой». Он заявил, что не хотел своими словами умалить трагедии Холокоста, а всего лишь указывал на то, что Гитлер в отличие от Асада не сбрасывал химоружие на своих людей.
Sean Spicer: I mistakenly used an inappropriate and insensitive reference to the Holocaust, there is no comparison https://t.co/6SwTJwLWJw— CNN (@CNN) 11 апреля 2017 г.