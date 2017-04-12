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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Мир 12 апреля 2017, 03:02 Егор Кучер

Спайсеру пришлось извиняться за сравнение Асада с Гитлером

Пресс-секретарю Белого дома ответил на возмущенные отзывы после заявления, что президент Сирии хуже лидера нацистской Германии

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер вынужден был извиняться за свои слова на брифинге для журналистов о том, что президент Сирии Башар Асад, якобы применивший химоружие в Идлибе, сделал то, чего не позволял себе даже лидер нацистов Адольф Гитлер.

Спайсер, в частности, заявил, что «даже Гитлер не позволял себе сбрасывать химическое оружие на города». Это заявление Спайсер сделал, вновь обвиняя президента Сирии в применении химоружия, сообщает CNN.

На брифинге у Спайсера спросили, знает ли он о том, что нацисты использовали в концлагерях газовые камеры для уничтожения евреев и военнопленных. Кроме этого, высказывание Спайсера вызвало волну возмущения в соцсетях.

Отвечая на критику, Спайсер извинился и назвал свои слова «ошибкой». Он заявил, что не хотел своими словами умалить трагедии Холокоста, а всего лишь указывал на то, что Гитлер в отличие от Асада не сбрасывал химоружие на своих людей.

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