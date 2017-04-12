Мир Егор Кучер Трамп: США не собираются идти в Сирию Глава Белого дома заявил, что Вашингтон не планирует расширения своего участия в сирийском конфликте Фото: TASS/DPA

США не пойдут в Сирию, заявил американский президент Дональд Трамп, комментируя недавний удар по авиабазе сирийских ВВС и отвечая на вопрос о дальнейших действиях Вашингтона.

«Мы не пойдем в Сирию», — заявил Трамп, не уточнив, какие именно действия США не будут предпринимать в САР, передает ТАСС со ссылкой на интервью главы белого дома Fox Business.

Трамп при этом отметил, что США должны были нанести удар по Сирии еще при предыдущей администрации Барака Обамы, тогда ситуация в Сирии «была бы гораздо лучше».

Президент США также заявил, что факт применения химоружия в Сирии является бесспорным. Виновны в этом, по его словам, власти Сирии, которые обещали отказаться от химоружия, но нарушили договоренность.