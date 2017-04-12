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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Мир 12 апреля 2017, 05:14 Егор Кучер

Трамп назвал Асада животным, которого одобряет Россия

Президент США заявил, что без вмешательства Москвы проблем в Сирии не было бы

Президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада животным, которого поддерживает Россия, доставившая этой стране проблемы своим вмешательством.

В интервью для Fox Business Трампа попросили прокомментировать поддержку Россией Дамаска и удар США по Сирии, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Если бы Россия не вмешалась и не поддержала это животное, проблемы сейчас бы не было», — заявил Трамп в ответ.

Он также заметил, что ударить по Сирии ракетами должна была бы еще администрация барака Обамы, что избавило бы эту страну от многих проблем.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сравнил Башара Асада с Гитлером. Спайсер сказал, что в отличие от президента САР, Гитлер не прибегал в химоружию. За эти слова пресс-секретаря подвергли жесткой критике, а демократы потребовали его отставки. Вслед за этим Спайсер принес свои извинения за эти слова.

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