Мир Егор Кучер Трамп назвал Асада животным, которого одобряет Россия Президент США заявил, что без вмешательства Москвы проблем в Сирии не было бы

Президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада животным, которого поддерживает Россия, доставившая этой стране проблемы своим вмешательством.



В интервью для Fox Business Трампа попросили прокомментировать поддержку Россией Дамаска и удар США по Сирии, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Если бы Россия не вмешалась и не поддержала это животное, проблемы сейчас бы не было», — заявил Трамп в ответ.

Он также заметил, что ударить по Сирии ракетами должна была бы еще администрация барака Обамы, что избавило бы эту страну от многих проблем.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сравнил Башара Асада с Гитлером. Спайсер сказал, что в отличие от президента САР, Гитлер не прибегал в химоружию. За эти слова пресс-секретаря подвергли жесткой критике, а демократы потребовали его отставки. Вслед за этим Спайсер принес свои извинения за эти слова.