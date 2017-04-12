Мир Егор Кучер Конашенков: удар по Сирии не был так эффективен, как говорят США Представитель Минобороны России опроверг заявления американских коллег

США преувеличивают эффективность своего удара по базе ВВС Сирии, заявления о его высокой эффективноти делаются для обывателей, а не для профессионалов, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В поступившем в «Известия» заявлении сказано, что все цели ракетного удара США расположены на небольшом участке земли, который вдоль и поперек изучен со спутников. Объекты располагаются, по словам Конашенкова, на классическом военном аэродроме, а также имеют большой размер.

По словам Конашенкова, США с таким же успехом могли бы сбросить «Томагавки» над аэродромом с воздушных шаров, что привело бы к такому же результату и имело бы такую же стоимость в более 100$ млн.

«Для сравнения – в ходе антитеррористической операции в Сирии российскими вооруженными силами было выпущено 128 крылатых ракет. Их целями были наиболее «чувствительные» для террористов разнесенные географически и тщательно замаскированные 74 объекта: пункты управления, крупнейшие склады оружия и материального имущества, скопления техники», — говорится в заявлении Конашенкова, который отметил, что все цели были успешно уничтожены.