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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Мир 12 апреля 2017, 10:03 Андрей Миленин

СМИ: Китай предостерег КНДР от нарушения резолюций ООН

Пекин может наложить санкции на Пхеньян в случае проведения очередных ядерных испытаний

Китай не останется равнодушным к тому, что Северная Корея продолжает нарушать резолюцию Совета безопасности ООН.

Как говорится в редакционной статье государственной газеты Global Times, Пекин не намерен поддерживать Вашингтон, если там решатся на односторонние действия в адрес КНДР, однако в то же время предостерегает от провокаций с испытанием ядерного оружия и пуском баллистических ракет в апреле, когда ситуация особенно напряжена.

В ней также отмечается, что Китай настроен на разрешение северокорейского ядерного кризиса в рамках решений Совбеза ООН, а если КНДР в ближайшее время проведет 6-е испытание ядерного оружия, вероятность военного удара США в отношении Пхеньяна резко возрастет.

В связи с этим КНР может ввести санкции против Северной Кореи. Так, спецпредставитель правительства КНР по делам Корейского полуострова У Давэй заявил, что в качестве ограничительных мер рассматривается приостановка поставок ГСМ и ряда других товаров, а также депортация работающих в Китае граждан КНДР, пишет южнокорейская газета Chosun Ilbo.

Ранее японские СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщили, что Вашингтон уведомил Токио о том, что они готовы нанести удар по КНДР, в случае если Китай не сможет убедить Северную Корею свернуть свою ядерную программу.

С 2006 года Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию ракетных пусков, в том числе с подводных лодок. Последний пуск четырех ракет, предположительно, нового типа был проведен в начале марта текущего года. 

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Мнения

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актер
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Иван Чеберко
журналист
Христиане в Сирии подвергаются ежесекундной опасности. Это пример того, какого джинна США выпускают из бутылки, когда воюют с суверенным государством
Владимир Мамонтов
журналист
Политический консультант - не мелкий жулик, бегающий на заднем плане. Это человек, помогающий минимизировать количество конфликтов в обществе
Евгений Минченко
политконсультант
Сегодня многие страны хотели бы иметь Вьетнам своим приоритетным партнером, и за это надо серьезно бороться, в том числе и нам
Константин Внуков
посол России во Вьетнаме
История внешней политики США богата обвинениями, очень нужными Вашингтону для начала военных действий, но позже оказавшимися подлогом и обманом
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сенатор
Пхеньян будет вынужден дать крайне сильный ответ на любую атаку, что может привести к разрастанию конфликта и катастрофе
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эксперт
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философ
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