Мир Андрей Миленин СМИ: Китай предостерег КНДР от нарушения резолюций ООН Пекин может наложить санкции на Пхеньян в случае проведения очередных ядерных испытаний

Китай не останется равнодушным к тому, что Северная Корея продолжает нарушать резолюцию Совета безопасности ООН.



Как говорится в редакционной статье государственной газеты Global Times, Пекин не намерен поддерживать Вашингтон, если там решатся на односторонние действия в адрес КНДР, однако в то же время предостерегает от провокаций с испытанием ядерного оружия и пуском баллистических ракет в апреле, когда ситуация особенно напряжена.



В ней также отмечается, что Китай настроен на разрешение северокорейского ядерного кризиса в рамках решений Совбеза ООН, а если КНДР в ближайшее время проведет 6-е испытание ядерного оружия, вероятность военного удара США в отношении Пхеньяна резко возрастет.



В связи с этим КНР может ввести санкции против Северной Кореи. Так, спецпредставитель правительства КНР по делам Корейского полуострова У Давэй заявил, что в качестве ограничительных мер рассматривается приостановка поставок ГСМ и ряда других товаров, а также депортация работающих в Китае граждан КНДР, пишет южнокорейская газета Chosun Ilbo.



Ранее японские СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщили, что Вашингтон уведомил Токио о том, что они готовы нанести удар по КНДР, в случае если Китай не сможет убедить Северную Корею свернуть свою ядерную программу.

С 2006 года Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию ракетных пусков, в том числе с подводных лодок. Последний пуск четырех ракет, предположительно, нового типа был проведен в начале марта текущего года.

