Мир Наталия Портякова Алексей Рамм Пхеньян рапортует о готовности к войне с США Военное столкновение на Корейском полуострове становится всё реальнее Фото: TASS/Zuma/Kcna

Северная Корея готова к войне и будет защищаться от США всеми доступными военными средствами, заявил 11 апреля представитель МИД КНДР. Мир давно привык к такого рода высказываниям Пхеньяна, однако на этот раз заявления звучат на фоне беспрецедентного военного давления Вашингтона на Северную Корею. И после неожиданных ракетных атак по Сирии исключать военный удар еще и по КНДР со стороны США, выдвинувших к Корейскому полуострову авианосную группу, уже никто не может.



Первый недвусмысленный сигнал о вероятном применении военной силы против КНДР прозвучал от США в середине марта: госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что администрация Дональда Трампа отходит от политики «стратегической терпимости» времен президентства Барака Обамы и допускает превентивные удары по Пхеньяну, если провокации северокорейского режима, под чем традиционно подразумеваются ракетные и ядерные испытания, будут продолжаться.



При этом расчет США на посредническую помощь Китая, упорно считающегося единственной страной, способной влиять на северокорейский режим, не оправдался. Судя по тому, что тема Северной Кореи вообще не была упомянута в статьях центральных китайских СМИ по итогам встречи Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в США 6–7 апреля, никаких четких договоренностей Вашингтон и Пекин не достигли. Неожиданное выдвижение в эту субботу авианосца США «Карл Уинсон» к Корейскому полуострову вместо его запланированного отбытия к берегам Австралии также стало свидетельством отсутствия каких-либо подвижек в этом вопросе на переговорах лидеров Китая и США.



Ракетный удар по Сирии — «непростительный акт агрессии», «не удививший» Пхеньян и лишь подтвердивший правильность курса на развитие ядерных вооружений, согласно заявлению МИД КНДР, — окончательно расставил все точки над i.



— Удар по Сирии продемонстрировал Пхеньяну, что Трамп готов действовать односторонне военными методами. Выдвижение группы авианосцев нагнетает и без того напряженную ситуацию на Корейском полуострове. И риск просчетов крайне велик, — пояснил «Известиям» эксперт по азиатским исследованиям в токийском Университете Темпл Джефф Кингстон.



За день до встречи американского и китайского лидеров Пхеньян, за весь прошлый год запустивший около 20 баллистических ракет, напомнил о себе очередным ракетным пуском. А после известий о продвижении к Корейскому полуострову ударного авианосца МИД КНДР выступил с развернутым комментарием.



— Мы предпримем жесточайшие контрмеры против провокаторов для самозащиты мощными военными силами. Мы будем считать США полностью ответственными за катастрофические последствия, которые повлекут за собой их возмутительные действия, — распространило официальное агентство ЦТАК заявление МИД КНДР 11 апреля, в тот же день выпустив и еще одну любопытную новость — об усилении сотрудничества Северной Кореи и Сирии «в деле защиты своих прав на национальный суверенитет».



Защищаться Пхеньяну есть чем: северокорейская армия сейчас располагает так называемым огневым поясом. Это позиции дальнобойных артиллерийских систем и реактивных установок залпового огня (их от нескольких сотен до нескольких тысяч), задача которых — нанести огневое поражение Сеулу. Все позиции, растянутые несколькими линиями на сотни километров, хорошо замаскированы и спрятаны под землей. Законсервированы на случай военного времени и ракетные базы и хранилища ядерного оружия, точное местоположение которых неизвестно ни американской, ни южнокорейской разведкам. Наконец, считается, что страна располагает целыми подземными городами с запасами продовольствия, медикаментов и бытовых предметов, позволяющими прожить там до нескольких месяцев.



Неспроста еще один рупор северокорейских властей — газета Рабочей партии Кореи «Нодон Синмун» — предупредил, что «военные и народ не испугаются, даже если уже завтра начнется ядерная война».



А вот о Японии и Южной Корее такого не скажешь. Сеул и особенно Токио, по которому придется ответный удар северокорейцев (Пхеньян предупреждал, что первой мишенью в случае атаки США станут их военные базы в Японии), крайне опасаются любых военных столкновений в непосредственной близости у своих границ. Даже Пекин подтянул за выходные к совместной границе 150 тыс. военных и партию медикаментов на случай массового наплыва беженцев из Кореи, вызванного возможным ударом США. Впрочем, об этом сообщили соцсети, а МИД КНР — опроверг.



Пока в Японии, в чьих территориальных водах чаще всего падали северокорейские ракеты, обсуждают возможность превентивных ударов по Северной Корее, в Южной Корее впервые пошли на испытание баллистических ракет, которые могут покрыть всю территорию неспокойного северного соседа. При этом в Сеуле уверены, что ответа на эти испытания со стороны Пхеньяна не последует.



— Цель Северной Кореи прямо сейчас состоит в том, чтобы заставить США сесть за стол переговоров и заставить признать Северную Корею как ядерное государство (сама КНДР провозгласила себя ядерной державой еще в 2012 году. — «Известия»). Их межконтинентальные баллистические ракеты и ядерные испытания нацелены прежде всего на США, и Северная Корея не собирается реагировать на ракетное испытание Юга таким образом, который может отвлечь их от заданного курса действий, — пояснил «Известиям» эксперт Сеульского института политических наук Асан Го Минхен.



В пользу того, что Пхеньян вряд ли ударит по Сеулу, приверженность военному альянсу с которым «Известиям» подтвердили в Госдепе США, говорит и тот факт, что уже в мае в Республике Корея сменится президент. Во вторник наиболее очевидный новый лидер Юга, оппозиционер Мун Чжэ Ин, ранее выступавший за более миролюбивый настрой в отношении Пхеньяна, заявил, что в случае победы проведет прямые переговоры с Ким Чен Ыном.



Наибольшие опасения в Сеуле вызывает скорее возможность чрезмерной реакции США на очередную провокационную выходку Пхеньяна, признал на днях источник в южнокорейском министерстве обороны. А то, что провокация не заставит себя ждать, в Сеуле считают практически неизбежным событием.



— Вполне возможно, что Север устроит еще более серьезные провокации вроде ядерного испытания, приурочив их к различным годовщинам, включая ежегодный созыв верховного народного собрания, — заявил и.о. президента Республики Корея Хван Гё Ан 11 апреля, в день открытия сессии северокорейского парламента.



Еще одна важная дата, к которой Пхеньян может приурочить шестое ядерное испытание, — 105-я годовщина со дня рождения основателя республики Ким Ир Сена и дедушки нынешнего вождя. Северокорейский народ отметит дату уже в эту субботу. Наконец, 25 апреля КНДР празднует 85 лет со дня основания Корейской народной армии. Кстати, именно в этот день, по данным южнокорейской разведки, «Карл Уинсон» достигнет Корейского полуострова.



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