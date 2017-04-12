Спорт Андрей Миленин СМИ: Бартра не единственный пострадавший при взрыве в Дортмунде Сотрудник полиции, который сопровождал автобус «Боруссии» на мотоцикле, получил акустическую травму

В результате взрыва в Дортмунде помимо защитника «Боруссии» Марка Бартры пострадал сотрудник полиции, который сопровождал автобус футбольного клуба на мотоцикле.



Как пишет Bild со ссылкой на полицию города, он получил акустическую травму от громкого взрыва и находится в шоковом состоянии. Пока страж порядка не может вернуться на работу.



В тоже время пресс-служба дортмундской «Боруссии» опровергла информацию некоторых испанских СМИ, которые сообщали что защитник команды Марк Бартра, получивший ранение в результате взрывов, отпущен из больницы.



«Официальный диагноз: у Бартры — перелом и инородное тело в запястье. В настоящее время ему делают операцию. Скорейшего выздоровления, Марк», — говорится в официальном сообщении клуба.



Diagnose bei @MarcBartra: Speichenbruch und Fremdkörper-Einsprengungen am rechten Handgelenk. Er wird z.Zt. operiert. Gute Besserung, Marc! pic.twitter.com/Ngw7kIdSr0 — Borussia Dortmund (@BVB) 11 апреля 2017 г.

Во вторник вечером около автобуса «Боруссии», на котором игроки отправлялись на стадион «Сигнал Идуна Парк», где в 21.45 должен начаться первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Монако», произошли три маломощных взрыва.



В результате инцидента пострадали два человека, защитник Марк Бартра и правоохранитель. Встреча была перенесена на 12 апреля.



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