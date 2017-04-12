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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
12 апреля 2017, 11:56 Наталья Преблагина

Памятник Гагарину в Хабаровске появится в этом году

Макет монумента был готов еще пять лет назад

Памятник первому советскому космонавту появится в парке имени Ю.А. Гагарина в Хабаровске в этом году. Проект получает все необходимые разрешения, сообщает ИА AmurMedia.

Напомним, пять лет назад возникли затруднения с установкой монумента. Макет, изготовленный скульптором Эдуардом Маловинским, до сих пор находится в Хабаровском краевом музее имени Гродекова. Однако теперь почти все документы готовы — памятник должен быть установлен в третью очередь строительства парка. 

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12 апреля в России отмечается День космонавтики. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома Байконур и первым в мире совершил орбитальный облет Земли. Полет Гагарина длился 1 час 48 минут.

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