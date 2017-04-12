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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Политика 12 апреля 2017, 12:17 Юлия Горностаева

«Единая Россия» не поддержит законопроект о расширении прав полиции

Поправки, разрешающие стражам порядка стрелять на поражение в толпе, не обсуждались в экспертном совете и во фракции

«Единая Россия» рекомендовала коллегам по нижней палате парламента отозвать законопроект, разрешающий полиции стрелять на поражение в толпе. Поправки не обсуждались во фракции и экспертном совете, заявил в среду вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Инициатива была внесена накануне председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и его первым заместителем Эрнестом Валеевым.

По словам Неверова, инициативы, которые не обсуждались ни на фракции, ни на экспертной группе, как правило, не имеют перспективы прохождения. Политик отметил, что подобные действия коллег не поддерживаются и им по этому поводу уже сделано замечание.

Законопроект, внесенный депутатами от «Единой России» Пискаревым и Валеевым 11 апреля, предлагает разрешить сотрудникам полиции применять огнестрельное оружие в толпе по аналогии с полномочиями сотрудников ФСБ и Росгвардии, пишет «Русская планета».

Для сотрудников полиции вводится запрет стрелять на поражение в женщин «с видимыми признаками беременности». В действующей редакции закона полицейские в принципе не имеют права применять оружие в отношении женщин, передает ТАСС.

Согласно поправке, сотрудник полиции может также применять оружие при значительном скоплении граждан для предотвращения теракта или освобождения заложников.

Стражам порядка также предлагается разрешить вскрывать автомашины граждан для спасения их жизни или для того, чтобы задержать заблокировавшегося в ней преступника или пьяного водителя.

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