Политика Анастасия Мамина Путин: химатака в Сирии могла быть постановкой Президент РФ выдвинул две версии произошедшего

Президент России Владимир Путин выдвинул две версии инцидента с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб. Одна из них — это удар авиации САР по подпольному цеху боевиков, где хранились отравляющие вещества. Вторая же версия — «просто постановка» и провокация.

Именно эти две версии Путин считает основными, заявил он в интервью телерадиокомпании «Мир».

«Вторая версия — это просто постановка, то есть провокация. Это специально сделано, для того чтобы раздуть шумиху и создать предпосылки, предлог для дополнительного давления на законные сирийские власти», — сказал глава государства, подчеркнув, что эта ситуация «подлежит проверке». Без этого невозможно предпринимать какие-либо шаги против властей Сирии, добавил президент.