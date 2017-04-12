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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Политика 12 апреля 2017, 12:32 Анастасия Мамина

Путин: химатака в Сирии могла быть постановкой

Президент РФ выдвинул две версии произошедшего

Президент России Владимир Путин выдвинул две версии инцидента с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб. Одна из них — это удар авиации САР по подпольному цеху боевиков, где хранились отравляющие вещества. Вторая же версия — «просто постановка» и провокация.

Именно эти две версии Путин считает основными, заявил он в интервью телерадиокомпании «Мир».

«Вторая версия — это просто постановка, то есть провокация. Это специально сделано, для того чтобы раздуть шумиху и создать предпосылки, предлог для дополнительного давления на законные сирийские власти», — сказал глава государства, подчеркнув, что эта ситуация «подлежит проверке». Без этого невозможно предпринимать какие-либо шаги против властей Сирии, добавил президент.

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журналист
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журналист
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